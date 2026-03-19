Dunia Hari Ini: Koalisi Masyarakat Sipil Tuntut 'Aktor Intelektual' Penyiraman Andrie Yunus Diusut

Kami telah merangkum kejadian dunia selama 24 jam terakhir dalam Dunia Hari Ini edisi Kamis, 19 Maret 2026.

Laporan utama kami hadirkan dari Indonesia.

Seruan usut tuntas pelaku penyerangan Andrie Yunus

Tentara Nasional Indonesia (TNI) kemarin (18/03) mengatakan empat perwira dari unit intelijen telah ditangkap dalam kasus penyiraman air keras aktivis KontraS, Andrie Yunus.

Baca Juga: Kompolnas Klaim Penanganan Kasus Air Keras Aktivis KontraS Akuntabel

Namun, nama-nama mereka belum diumumkan.

Mayor Jenderal Yusri Nuryanto, Komandan Polisi Militer TNI, mengatakan pangkat mereka berkisar dari kapten, letnan satu, dan sersan dua.

Dalam siaran persnya, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak agar "kasus ini diusut secara tuntas hingga ke aktor intelektualnya dan tidak berhenti pada pelaku lapangan."

Mereka "sangat menyayangkan" bagaimana TNI akan melakukan penyelesaian melalui jalur peradilan militer.