Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - ABC Indonesia - ABC Indonesia

Dunia Hari Ini: Koalisi Masyarakat Sipil Tuntut 'Aktor Intelektual' Penyiraman Andrie Yunus Diusut

Kamis, 19 Maret 2026 – 23:42 WIB
Empat perwira militer Indonesia telah ditangkap atas dugaan keterlibatan mereka dalam serangan asam terhadap aktivis hak asasi manusia Andrie Yunus. (Supplied)

Kami telah merangkum kejadian dunia selama 24 jam terakhir dalam Dunia Hari Ini edisi Kamis, 19 Maret 2026.

Laporan utama kami hadirkan dari Indonesia.

Seruan usut tuntas pelaku penyerangan Andrie Yunus

Tentara Nasional Indonesia (TNI) kemarin (18/03)  mengatakan empat perwira dari unit intelijen telah ditangkap dalam kasus penyiraman air keras aktivis KontraS, Andrie Yunus.

Baca Juga:

Namun, nama-nama mereka belum diumumkan.

Mayor Jenderal Yusri Nuryanto, Komandan Polisi Militer TNI, mengatakan pangkat mereka berkisar dari kapten, letnan satu, dan sersan dua.

Dalam siaran persnya, Koalisi Masyarakat Sipil mendesak agar "kasus ini diusut secara tuntas hingga ke aktor intelektualnya dan tidak berhenti pada pelaku lapangan."

Baca Juga:

Mereka "sangat menyayangkan" bagaimana TNI akan melakukan penyelesaian melalui jalur peradilan militer.

"Padahal sudah menjadi rahasia umum, terkait problem impunitas dari peradilan militer, yang acap menjadi ruang untuk menutup akuntabilitas atas tindakan pidana umum yang melibatkan anggota TNI," bunyi pernyataannya.

Sumber ABC Indonesia

TAGS   dunia hari ini  Andrie Yunus  Air Keras  ABC online 
JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp