Dunia Hari Ini: Korban Dugaan Pelecehan Seksual Mahasiswa FH UI Minta Pelaku Dikeluarkan

Edisi Rabu, 15 April 2026 kami hadirkan dari Indonesia.

Penyintas pelecehan seksual FHUI minta pelaku di-DO

Korban dugaan kasus pelecehan oleh 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) meminta agar para pelaku dikeluarkan dari Universitas Indonesia.

Dugaan pelecehan dalam bentuk percakapan di grup WhatsApp tersebut diduga mengandung unsur pelecehan hingga objektifikasi perempuan.

Menurut laporan Detik, sejauh ini jumlah korban terlapor adalah 27 orang, yang terdiri dari 20 orang mahasiswa FHUI dan tujuh dosen FHUI.

Timotius mengatakan korban berharap pelaku dijatuhi sanksi akademis dengan dikeluarkan dari universitas.

"Permohonan kami sederhana, hanya ada satu sanksi. Kami harapkan drop out," ujar Timotius.

Dampak perang Iran, maskapai Australia kurangi penerbangan

Virgin Australia akan mengurangi penerbangan domestik dalam beberapa bulan mendatang karena menghadapi dampak biaya bahan bakar akibat perang Iran.