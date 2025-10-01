Close Banner Apps JPNN.com
Dunia Hari Ini: Korban Tewas Akibat Gempa di Cebu, Filipina, Terus Bertambah

Rabu, 01 Oktober 2025 – 23:59 WIB
Dunia Hari Ini kembali dengan laporan dunia selama 24 jam terakhir.

Edisi Rabu, 1 Oktober 2025 kami awali dengan perkembangan dari gempa bumi di Filipina.

Provinsi Cebu digoncang gempa

Setidaknya 69 orang tewas di bagian tengah provinsi Cebu, setelah bangunan dan dinding rumah runtuh akibat gempa berkekuatan 6,9 skala Richter.

Gempa juga menyebabkan banyak orang terluka dan terpaksa berlarian keluar rumah di larut malam, selain juga memutus aliran listrik.

Pusat gempa berada sekitar 19 kilometer di timur laut Bogo, sebuah kota pesisir berpenduduk sekitar 90.000 jiwa, serta menewaskan 14 warga setempat, seperti dijelaskan petugas mitigasi bencana Rex Ygot.

Gubernur Cebu Pamela Baricuatro mengatakan tingkat kerusakan dan korban luka di Bogo dan kota-kota sekitarnya di wilayah utara provinsi tersebut baru akan diketahui setelah matahari terbit.

"Keadaannya bisa lebih buruk dari yang kita duga," ujarnya dalam pesan video yang diunggah di Facebook.

Perjanjian damai Gaza menunggu Hamas

Presiden Donald Trump memberi Hamas waktu tiga hingga empat hari sejak kemarin untuk menerima rencana perdamaian Gaza yang sudah didukungnya.

Jumlah warga yang tewas akibat gempa di provinsi Cebu, Filipina terus bertambah. Pusat gempa berada sekitar 19 kilometer di timur laut Bogo, sebuah kota pesisir berpenduduk sekitar 90.000 jiwa

Sumber ABC Indonesia

