Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - ABC Indonesia - ABC Indonesia

Dunia Hari Ini: Ledakan di India, Delapan Orang Tewas dan Belasan Luka-Luka

Selasa, 11 November 2025 – 23:57 WIB
Dunia Hari Ini: Ledakan di India, Delapan Orang Tewas dan Belasan Luka-Luka - JPNN.COM

Dunia Hari Ini edisi Selasa, 11 November 2025 merangkum kejadian dunia selama 24 jam terakhir.

Laporan ini kami awali dengan perkembangan dari India.

Ledakan di India telan korban jiwa

Setidaknya delapan orang tewas akibat ledakan di dekat Benteng Merah abad ke-17 di Delhi, sementara 19 warga dilaporkan luka-luka.

Baca Juga:

Kawasan Benteng Merah, di Old Delhi, ibu kota India, merupakan bagian kota yang padat penduduk dan populer di kalangan wisatawan.

Video dari lokasi kejadian menunjukkan sejumlah puing kendaraan berserakan di jalan dan hangus akibat ledakan, sementara polisi dan ambulans mengepung lokasi tersebut.

Komisaris Polisi Delhi Satish Golcha mengatakan ledakan itu terjadi sesaat sebelum pukul 19.00 waktu setempat.

Baca Juga:

"Sebuah kendaraan yang bergerak lambat berhenti di lampu merah. Ledakan terjadi di kendaraan itu dan akibat ledakan tersebut, kendaraan di dekatnya juga rusak," katanya.

Seruan membatalkan pernikahan sesama jenis ditolak di AS

Mahkamah Agung AS menolak seruan untuk membatalkan keputusan bersejarahnya yang melegalkan pernikahan sesama jenis.

Pihak berwenang mengatakan mereka sedang menyelidiki penyebab ledakan di kawasan wisata populer di ibu kota India, Delhi

Sumber ABC Indonesia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   dunia hari ini  Ledakan  India  ABC online 
BERITA DUNIA HARI INI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp