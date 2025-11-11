Dunia Hari Ini: Ledakan di India, Delapan Orang Tewas dan Belasan Luka-Luka
Dunia Hari Ini edisi Selasa, 11 November 2025 merangkum kejadian dunia selama 24 jam terakhir.
Laporan ini kami awali dengan perkembangan dari India.
Ledakan di India telan korban jiwa
Setidaknya delapan orang tewas akibat ledakan di dekat Benteng Merah abad ke-17 di Delhi, sementara 19 warga dilaporkan luka-luka.
Kawasan Benteng Merah, di Old Delhi, ibu kota India, merupakan bagian kota yang padat penduduk dan populer di kalangan wisatawan.
Video dari lokasi kejadian menunjukkan sejumlah puing kendaraan berserakan di jalan dan hangus akibat ledakan, sementara polisi dan ambulans mengepung lokasi tersebut.
Komisaris Polisi Delhi Satish Golcha mengatakan ledakan itu terjadi sesaat sebelum pukul 19.00 waktu setempat.
"Sebuah kendaraan yang bergerak lambat berhenti di lampu merah. Ledakan terjadi di kendaraan itu dan akibat ledakan tersebut, kendaraan di dekatnya juga rusak," katanya.
Seruan membatalkan pernikahan sesama jenis ditolak di AS
Mahkamah Agung AS menolak seruan untuk membatalkan keputusan bersejarahnya yang melegalkan pernikahan sesama jenis.
Pihak berwenang mengatakan mereka sedang menyelidiki penyebab ledakan di kawasan wisata populer di ibu kota India, Delhi
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
JPNN VIDEO
-
Inilah Wajah Para Tersangka yang Diduga Menyuap Eks Bupati Situbondo Rp 4,21 Miliar
-
Ini Barang Bukti yang Ditemukan Polisi di SMAN 72
-
17 Orang Ditangkap dalam Kasus Narkoba di Kepulauan Bangka Belitung
-
Ariel NOAH Cs Sambangi Fraksi PDIP, Ini yang Dibahas
-
Yuki Kato Ajak Masyarakat Lebih Peduli Terhadap Kesehatan Mata
- ABC Indonesia
Dunia Hari Ini: Topan Fung-wong Filipina Menewaskan Dua OrangSenin, 10 November 2025 – 23:52 WIB
- Humaniora
67 Pasien Korban Ledakan SMAN 72 Jakarta Sudah Pulang dari RS, 29 Masih DirawatMinggu, 09 November 2025 – 14:00 WIB
- Hukum
Kapolri Minta Ledakan SMAN 72 Jakarta Jadi Pembelajaran BersamaSabtu, 08 November 2025 – 14:54 WIB
- Hukum
Begini Info dari Kapolri soal Pelaku Peledakan di SMAN 72 JakartaSabtu, 08 November 2025 – 02:02 WIB
- Liga Indonesia
Di Balik Performa Gemilang Teja, Ada Kiper Muda Persib yang Siap Mengepakkan SayapnyaSelasa, 11 November 2025 – 19:22 WIB
- Humaniora
Menganut Value Investing, Timothy Ronald Jadi Salah Satu Investor Muda Terkaya di IndonesiaSelasa, 11 November 2025 – 19:53 WIB
- Hukum
KPK Periksa Lebih dari 350 Travel dalam Kasus Dugaan Korupsi Kuota HajiSelasa, 11 November 2025 – 17:56 WIB
- Jabar Terkini
Dalam Sepekan Kabupaten Garut Dilanda 112 BencanaSelasa, 11 November 2025 – 18:30 WIB
- Sepak Bola
Statistik Tak Berbohong, Nova Arianto Tinggalkan Jejak Penting di Timnas U-17 IndonesiaSelasa, 11 November 2025 – 21:00 WIB