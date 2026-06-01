Dunia Hari Ini: Ledakan di Myanmar Menewaskan Lebih Dari 45 Orang

Senin, 01 Juni 2026 – 22:28 WIB
Anda sedang membaca laporan Dunia Hari Ini edisi Senin, 1 Juni 2026, yang merangkum kejadian dunia selama 24 jam terakhir.

Laporan utama kami hadirkan dari Myanmar.

Ledakan menewaskan puluhan

Ledakan di Myanmar menewaskan 45 orang yang diduga disebabkan oleh bahan peledak yang disimpan di sebuah pertambangan, menurut petugas penyelamat dan laporan media independen.

Sekitar 70 orang lainnya terluka dalam ledakan yang terjadi sekitar tengah hari di desa Kaungtup, di kotapraja Namhkam.

Daerah yang terletak sekitar tiga kilometer selatan perbatasan Tiongkok tersebut, berada di bawah kendali Tentara Pembebasan Nasional Ta'ang, sebuah kelompok bersenjata etnis yang terlibat dalam pertempuran sporadis melawan pemerintah pusat Myanmar.

Seorang petugas penyelamat yang bergegas ke lokasi ledakan mengatakan kepada kantor berita Associated Press jika 46 jenazah, termasuk enam anak, ditemukan Minggu kemarin dan sudah dibawa untuk dikremasi.

Virus Ebola diduga muncul di Brasil

Otoritas kesehatan Brasil sedang memantau dua pasien yang diduga terinfeksi Ebola di Sao Paulo dan Rio de Janeiro.

Akhir pekan lalu, pemerintah Sao Paulo, mengatakan seorang pria berusia 37 tahun dari Republik Demokratik Kongo (DRC) "menunjukkan gejala seperti demam dan memenuhi definisi kasus yang dicurigai" Ebola.

Sumber ABC Indonesia

dunia hari ini  Myanmar  Ledakan  ABC online 
