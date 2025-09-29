Close Banner Apps JPNN.com
Dunia Hari Ini: Lima Tewas Setelah Gereja Mormon Ditabrak Truk dan Dibakar

Senin, 29 September 2025 – 23:50 WIB
Dunia Hari Ini: Lima Tewas Setelah Gereja Mormon Ditabrak Truk dan Dibakar - JPNN.COM

Anda sedang menyimak laporan Dunia Hari Ini edisi Senin, 29 September 2025.

Laporan utama kami hadirkan dari Amerika Serikat.

Lima tewas menyusul aksi kriminal di Gereja Mormon

Seorang pria bersenjata melepaskan tembakan di dalam sebuah gereja di Michigan saat kebaktian Minggu, sebelum membakar gedung tersebut.

Kepala Polisi Grand Blanc Township, William Renye, mengidentifikasi tersangka sebagai Thomas Jacob Sanford, dari Burton.

Kepala Polisi Renye mengatakan ratusan orang sedang berada di dalam Gereja Yesus Kristus dari Orang-Orang Suci Zaman Akhir di kota tersebut ketika pria berusia 40 tahun itu menabrakkan truk pikapnya ke pintu depan, lalu keluar dari kendaraan dan mulai menembak.

Polisi yakin ia "sengaja" membakar gedung tersebut.

Polisi di Michigan mengatakan jumlah korban tewas akibat penembakan dan kebakaran menjadi lima orang, termasuk pelaku penembakan.

Topan Bualoi mendekat, Vietnam evakuasi ribuan orang

Vietnam menutup bandara dan mengevakuasi ribuan orang di wilayah yang terancam badai, karena Topan Bualoi yang semakin intensif menerjang negara itu.

Polisi Amerika Serikat mengatakan telah menembak mati seorang pria yang mereka curigai menabrakkan truknya ke sebuah gereja Mormon dan menembak, sebelum membakar bangunan itu

Sumber ABC Indonesia

