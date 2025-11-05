Close Banner Apps JPNN.com
Dunia Hari Ini: Lima WN Tiongkok yang Terlibat Penipuan Daring Myanmar Dijatuhi Hukuman Mati

Rabu, 05 November 2025 – 23:51 WIB
Dunia Hari Ini kembali dengan perkembangan dunia selama 24 jam terakhir.

Laporan utama dalam edisi Rabu, 5 November 2025 kami hadirkan dari Tiongkok.

Hukuman mati bagi pelaku 'scam' Myanmar

Lima orang dijatuhi hukuman mati di Tiongkok atas keterlibatan mereka dalam geng kriminal yang melakukan 'scam' di wilayah Kokang, Myanmar.

Kamp-kamp penipuan ini telah menjamur di wilayah perbatasan Myanmar yang tak berhukum, dikelola oleh orang asing, yang di antaranya warga Tiongkok.

Mereka sering mengaku telah diperdagangkan dan dipaksa menipu orang secara daring.

Beijing mempererat kerja sama dengan negara-negara Asia Tenggara dalam beberapa bulan terakhir untuk menindak kompleks tersebut dan ribuan orang telah dipulangkan ke Tiongkok.

"Para penjahat tersebut diketahui telah membangun 41 kompleks di wilayah Kokang," kata Xinhua.

Reddit dan Kick akan dilarang bagi anak Australia

Larangan media sosial pertama di dunia untuk anak di bawah 16 tahun di Australia akan berlaku untuk platform Reddit dan platform streaming Kick.

Media pemerintah Tiongkok melaporkan bahwa lima orang telah dijatuhi hukuman mati karena keterlibatan mereka dalam geng kriminal yang melakukan operasi penipuan di Myanmar

Sumber ABC Indonesia

