Dunia Hari Ini: Mantan Pangeran Inggris Andrew Ditangkap Dalam Penyelidikan Terkait Epstein

Jumat, 20 Februari 2026 – 22:09 WIB
Dunia Hari Ini: Mantan Pangeran Inggris Andrew Ditangkap Dalam Penyelidikan Terkait Epstein - JPNN.COM

Anda sedang menyimak laporan Dunia Hari Ini, edisi Jumat, 20 Februari 2026.

Kami awali dengan berita utama dari Inggris.

Mantan pangeran Inggris dibebaskan usai sempat ditahan

Andrew Mountbatten-Windsor dibebaskan dari tahanan polisi setelah ditangkap atas dugaan penyalahgunaan wewenang di jabatan publik.

Baca Juga:

Penangkapan tersebut terkait dengan tuduhan bahwa ia menyerahkan dokumen-dokumen pemerintah yang sensitif kepada pelaku kejahatan seksual Jeffrey Epstein.

Mantan pangeran itu ditahan oleh Kepolisian Thames Valley Inggris pada Kamis pagi (19/02) dan petugas juga menggeledah dua properti yang terkait dengannya.

Dalam pernyataan yang diterbitkan hampir 12 jam setelah penangkapan itu, polisi mengatakan Andrew "dibebaskan dengan status diselidiki" dan bahwa pencarian petugas di Norfolk telah berakhir.

Baca Juga:

Polisi masih menggeledah bekas rumahnya di Windsor untuk mencari informasi.

Polisi menyelidiki ancaman terhadap masjid di Australia

Polisi Australia mengatakan kemarin (19/02) telah meluncurkan penyelidikan setelah surat ancaman dikirim ke masjid terbesar di sana.

Andrew Mountbatten-Windsor sedang diselidiki atas dugaan pelanggaran etika dalam menjalankan tugas di jabatan publik

Sumber ABC Indonesia

TAGS   dunia hari ini  pangeran andrew  Epstein  ABC online 
