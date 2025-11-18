Dunia Hari Ini: Mantan Perdana Menteri Bangladesh Dijatuhi Hukuman Mati
Dunia Hari Ini kembali dengan laporan pilihan dari berbagai negara yang terjadi selama 24 jam terakhir.
Informasi pembuka edisi Selasa, 18 November 2025 kami hadirkan dari Bangladesh.
Hukuman mati bagi mantan perdana menteri Bangladesh
Pengadilan Bangladesh telah menjatuhkan hukuman mati kepada mantan perdana menteri Sheikh Hasina setelah menyatakannya bersalah atas kejahatan terhadap kemanusiaan.
Putusan tersebut mengakhiri persidangan berbulan-bulan yang memvonisnya bersalah atas perintah penumpasan pemberontakan yang dipimpin mahasiswa pada pertengahan 2024.
Aksi penumpasan tersebut menewaskan ratusan orang tapi sekaligus mengakhiri 15 tahun kekuasaan Hasina.
Putusan ini merupakan hukuman yang paling dramatis terhadap mantan pemimpin Bangladesh sejak negara itu merdeka pada 1971.
Partai Liga Awami yang dipimpin Hasina juga dilarang ikut serta dalam pemilu.
Pria Australia yang mencengkeram Ariana Grande dipenjara
Pengadilan Singapura kemarin menjatuhkan hukuman sembilan hari penjara kepada seorang pria Australia yang mencengkeram bintang film Ariana Grande di pemutaran perdana film Wicked: For Good di Asia minggu lalu.
Mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina telah dijatuhi hukuman mati setelah dinyatakan bersalah akibat memerintahkan tindakan keras yang menewaskan ratusan orang
