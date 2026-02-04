Close Banner Apps JPNN.com
Dunia Hari Ini: Mantan Suami Jill Biden Didakwa Pembunuhan

Rabu, 04 Februari 2026 – 23:39 WIB
Dunia Hari Ini: Mantan Suami Jill Biden Didakwa Pembunuhan - JPNN.COM

Dunia Hari Ini edisi Rabu, 4 Februari 2026.

Informasi dari Amerika Serikat kami hadirkan untuk membuka rangkuman peristiwa pilihan selama 24 jam terakhir ini.

Mantan suami Jill Biden didakwa membunuh istri

Mantan suami Jill Biden, yang pernah menjadi ibu negara AS, telah didakwa membunuh istrinya di rumah mereka di Delaware pada akhir Desember.

William Stevenson, 77 tahun, dari Wilmington menikah dengan Jill Biden dari tahun 1970 hingga 1975.

Caroline Harrison, juru bicara jaksa agung Delaware, mengonfirmasi melalui telepon bahwa Stevenson adalah mantan suami Jill Biden.

Jill menolak berkomentar, menurut tanggapan email dari juru bicara di kantor mantan presiden dan ibu negara tersebut.

Stevenson tetap berada di penjara setelah gagal membayar uang jaminan sebesar $500.000 setelah penangkapannya pada hari Senin (02/02) atas tuduhan pembunuhan tingkat pertama.

Spanyol berencana melarang media sosial bagi anak

Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengatakan negara tersebut berencana melarang akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun.

William Stevenson menikah dengan Jill Biden selama lima tahun pada tahun 1970-an

Sumber ABC Indonesia

