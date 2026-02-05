Close Banner Apps JPNN.com
Dunia Hari Ini: Menlu Australia Menanggapi Seruan untuk Menangkap Presiden Israel

Kamis, 05 Februari 2026 – 23:57 WIB
Dunia Hari Ini: Menlu Australia Menanggapi Seruan untuk Menangkap Presiden Israel - JPNN.COM
Penny Wong menanggapi seruan agar Australia menangkap presiden Israel. (ABC News: Matt Roberts)

Anda sedang membaca laporan Dunia Hari Ini edisi Kamis, 5 Februari 2026.

Laporan utama kami hadirkan dari Australia.

Komentar Menteri Luar Negeri Australia soal Presiden Israel

Menteri Luar Negeri Penny Wong mengatakan pemerintah federal mempertimbangkan nasihat hukum tentang kewajiban Australia terhadap hukum internasional sebelum mengundang Isaac Herzog ke Australia.

Baca Juga:

Chris Sidoti, yang merupakan komisaris dalam komisi penyelidikan independen PBB tentang Wilayah Palestina yang Diduduki, menyerukan agar Herzog ditangkap karena menghasut genosida.

Kepada ABC Radio National Breakfast, Wong mengatakan presiden Israel diundang oleh gubernur jenderal atas permintaan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese.

Ia mengatakan Israel akan diadili oleh Mahkamah Internasional atas kepatuhannya terhadap Konvensi Genosida.

Baca Juga:

"Presiden Herzog datang ke Australia untuk menghormati para korban serangan teror antisemit terburuk dalam sejarah negara kita di Bondi," kata Wong.

Belasan tewas dalam tabrakan kapal di Yunani

Sebanyak 15 migran tewas setelah perahu mereka bertabrakan dengan kapal penjaga pantai, terbalik, dan tenggelam di lepas pantai pulau Chios di Laut Aegea, Yunani.

Kementerian Luar Negeri Australia Penny Wong menanggapi seruan komisi penyelidikan independen PBB untuk menangkap Presiden Israel, Isaac Herzog

Sumber ABC Indonesia

