Dunia Hari Ini: Menteri Multikultural Australia Menolak Dukung Kunjungan Presiden Israel
Dunia Hari Ini kembali dengan laporan dunia selama 24 jam terakhir.
Laporan utama dalam edisi Kamis, 29 Januari 2026 ini kami hadirkan dari Australia.
Menteri Australia menolak dukung kunjungan Presiden Israel
Seorang menteri Australia menolak untuk mendukung kunjungan Presiden Israel Isaac Herzog ke Australia pada bulan Februari.
Anne Aly, menteri urusan multikultural tersebut mengatakan undangan kepada Herzog diberikan setelah serangan Bondi sebagai bagian dari protokol.
"Presiden Herzog diundang setelah serangan Bondi, sesuai protokol dan seperti yang biasanya dilakukan. Undangan diberikan jika terjadi serangan di mana individu asing menjadi sasaran," kata Aly.
Namun, ketika ditanya lagi apakah ia menyambut kunjungan Herzog ke Australia, Aly mengulangi pernyataannya sebelumnya.
"Saya pikir, seperti yang saya katakan, beliau diundang untuk memperingati dan mengenang para korban serangan teror Bondi," katanya.
Asia waspada virus Nipah dari India
Wabah virus Nipah yang mematikan di negara bagian Benggala Barat, India, telah memicu kekhawatiran di beberapa wilayah Asia.
Menteri urusan multikultural Australia menyebut undangan kepada Presiden Israel diberikan sebagai bagian dari protokol setelah serangan Bondi
