Dunia Hari Ini: Mikrofon Bocor, Prabowo Terdengar Ingin Bertemu Anak Donald Trump
Anda sedang menyimak sejumlah informasi pilihan dari berbagai negara dalam 24 jam terakhir, yang kami rangkum dalam Dunia Hari Ini.
Berita dari Mesir menjadi pembuka edisi hari ini, Selasa, 14 Oktober 2025.
Prabowo ingin bertemu putra Trump
Presiden Prabowo Subianto terdengar meminta Presiden Donald Trump untuk mempertemukannya dengan anaknya, Eric, yang menjabat sebagai wakil presiden eksekutif Trump Organization.
Insiden ini terjadi setelah Trump berpidato pada pertemuan puncak yang berfokus pada Gaza di Mesir, dan dalam rekaman video keduanya tampak tidak menyadari kalau mikrofon masih menangkap percakapan mereka.
Berbicara kepada Trump di belakang podium, Prabowo merujuk pada wilayah yang "tidak aman dari segi keamanan" dan kemudian bertanya kepada Trump: "Bolehkah saya bertemu Eric?"
Trump berkata: "Saya akan meminta Eric menelepon. Haruskah saya melakukannya? Dia anak yang baik. Saya akan meminta Eric menelepon."
Prabowo kemudian berkata: "Kita akan mencari tempat yang lebih baik," dan Trump berkata lagi: "Saya akan meminta Eric meneleponmu."
Prabowo berkata: "Eric atau Don Jr."
Presiden Prabowo Subianto terdengar meminta Presiden Donald Trump untuk mempertemukannya dengan anaknya, Eric, yang menjabat sebagai wakil presiden eksekutif Trump Organization
