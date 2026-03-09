Dunia Hari Ini: Mojtaba Khamenei Menjadi Pemimpin Tertinggi Baru Iran
Selamat memulai pekan yang baru!
Anda sedang membaca laporan Dunia Hari Ini edisi Senin, 9 Maret 2026, yang dibuka dengan laporan utama dari Iran.
Iran umumkan pemimpin baru
Majelis Pakar Iran telah menunjuk Mojtaba Khamenei untuk menggantikan ayahnya, Ayatollah Ali Khamenei, sebagai pemimpin tertinggi baru.
"Berdasarkan suara penentu, Majelis Pakar menunjuk Ayatollah Seyyed Mojtaba Hosseini Khamenei sebagai Pemimpin ketiga dari sistem suci Republik Islam Iran," kata majelis tersebut.
Jabatan tersebut memberi Mojtaba wewenang untuk menentukan keputusan final dalam semua urusan Iran.
Mojtaba yang berusia 56 tahun adalah seorang ulama yang berpengaruh di kalangan kelas menengah, dan sejak lama menentang kelompok-kelompok reformis yang terlibat di ranah Barat.
Hubungan persahabatannya dengan ulama senior dan IRGC, yang mendominasi kekuatan keamanan dan ekonomi Iran, berdampak di seluruh lembaga keamanan politik negara.
Perdana Menteri baru Nepal
Rapper yang beralih menjadi politisi, Balen Shah, meraih kemenangan telak atas mantan perdana menteri KP Sharma Oli dalam pemilihan umum Nepal.
