Dunia Hari Ini: NASA Segera Kembali ke Bulan

Selasa, 31 Maret 2026 – 22:55 WIB
Anda menyimak Dunia Hari Ini, rangkuman sejumlah informasi pilihan dari sejumlah negara dalam 24 jam terakhir.

Berita dari Amerika Serikat menjadi pembuka edisi Selasa, 31 Maret 2026 hari ini.

NASA hitung mundur peluncuran manusia ke bulan

Roket Space Launch System setinggi 32 lantai itu siap lepas landas.

Misi Artemis II milik Badan Antariksa Amerika Serikat (NASA) dijadwalkan diluncurkan dan akan menjadi misi pertama ke bulan dalam 53 tahun dan akan menyertakan seorang perempuan, orang kulit berwarna, dan warga negara non-AS dalam awaknya.

Setelah sehari mengorbit Bumi, kapsul Orion mereka akan membawa mereka ke bulan dan kembali.

Kapsul itu tidak akan berhenti, hanya memutar balik cepat di sekitar bulan.

Penerbangan yang berlangsung hampir 10 hari itu akan berakhir dengan pendaratan di Samudra Pasifik.

"Tim kami telah bekerja sangat keras untuk membawa kami ke momen ini," kata direktur peluncuran Charlie Blackwell-Thompson.

Sumber ABC Indonesia

BERITA DUNIA HARI INI LAINNYA:

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
