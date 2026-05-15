Dunia Hari Ini: Nasionalis Israel Berarak-arakan Peringati Aneksasi Yerusalem Timur
PPAnda membaca Dunia Hari Ini, rangkuman informasi pilihan dari sejumlah negara yang terjadi dalam 24 terakhir.
Berita dari Yerusalem membuka edisi Jumat, 15 Mei 2026 hari ini.
Arak-arakan nasionalis Israel lalui Kota Tua Yerusalem, peringati aneksasi
Ribuan nasionalis sayap kanan Israel membanjiri jalan-jalan Kota Tua Yerusalem, sebagian besar meneriakkan slogan-slogan anti-Arab yang penuh kekerasan dan menuntut agar warga Palestina diusir dari daerah tersebut.
Pawai Hari Yerusalem tahunan, yang sering disebut Dance of the Flags, memperingati ulang tahun Perang Enam Hari 1967, ketika pasukan Israel merebut kendali Yerusalem Timur.
Bagi warga Israel, itu adalah momen penyatuan kembali kota suci tersebut, tetapi warga Palestina memandangnya sebagai awal pendudukan.
Kerumunan massa memadati dekat Gerbang Damaskus, pintu masuk utama ke Kawasan Muslim di utara Kota Tua selama berjam-jam sebelum berarakan menuju Tembok Barat di selatan.
Lagu-lagu tentang Yerusalem bergema di seluruh kota sepanjang hari, bersamaan dengan nyanyian-nyanyian rasis.
Perdana menteri baru Kepulauan Solomon
Matthew Wale menjadi perdana menteri baru Kepulauan Solomon setelah memenangkan pemungutan suara di parlemen negara kepulauan Pasifik tersebut pagi hari ini (15/05).
