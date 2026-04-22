Dunia Hari Ini: Pabrik Meme Iran Menggunakan Kartun Lego untuk Mempermalukan Trump

Anda sedang menyimak laporan Dunia Hari Ini, edisi Rabu, 22 April 2026.

Laporan utama kami hadirkan dari Iran dan Amerika Serikat.

Video Lego Presiden AS Donald Trump

Beredar video-video Lego yang menargetkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang diejek dan digambarkan mengenakan celana terbakar atau berkeringat deras.

Sebuah perusahaan media kecil bernama Explosive Media mengklaim mereka "sepenuhnya independen" dari rezim Iran, tetapi mengaku kepada BBC bahwa Teheran adalah "pelanggan" mereka.

Klip-klip tersebut dibagikan ulang oleh akun-akun rezim Iran, dan beberapa bahkan telah masuk ke dalam pesan-pesan para pengunjuk rasa AS yang menentang perang Trump di Iran.

Salah satu video yang dirilis kelompok tersebut menggambarkan Trump yang dengan panik memerintahkan serangan udara setelah melihat "Berkas Epstein" bersama Setan.

Peristiwa-peristiwa berita, baik masa lalu maupun masa kini, diselipkan di sepanjang video, termasuk kesepakatan gencatan senjata baru-baru ini dan deklarasi Trump bahwa Selat Hormuz telah dibuka.

Ratusan anggota geng di El Savador disidang

Hampir 490 terduga anggota geng Mara Salvatrucha (MS-13) telah diadili bersama-sama di El Salvador.