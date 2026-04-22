Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - ABC Indonesia - ABC Indonesia

Dunia Hari Ini: Pabrik Meme Iran Menggunakan Kartun Lego untuk Mempermalukan Trump

Rabu, 22 April 2026 – 21:39 WIB
Anda sedang menyimak laporan Dunia Hari Ini, edisi Rabu, 22 April 2026.

Laporan utama kami hadirkan dari Iran dan Amerika Serikat.

Video Lego Presiden AS Donald Trump

Beredar video-video Lego yang menargetkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang diejek dan digambarkan mengenakan celana terbakar atau berkeringat deras.

Sebuah perusahaan media kecil bernama Explosive Media mengklaim mereka "sepenuhnya independen" dari rezim Iran, tetapi mengaku kepada BBC bahwa Teheran adalah "pelanggan" mereka.

Klip-klip tersebut dibagikan ulang oleh akun-akun rezim Iran, dan beberapa bahkan telah masuk ke dalam pesan-pesan para pengunjuk rasa AS yang menentang perang Trump di Iran.

Salah satu video yang dirilis kelompok tersebut menggambarkan Trump yang dengan panik memerintahkan serangan udara setelah melihat "Berkas Epstein" bersama Setan.

Peristiwa-peristiwa berita, baik masa lalu maupun masa kini, diselipkan di sepanjang video, termasuk kesepakatan gencatan senjata baru-baru ini dan deklarasi Trump bahwa Selat Hormuz telah dibuka.

Ratusan anggota geng di El Savador disidang

Hampir 490 terduga anggota geng Mara Salvatrucha (MS-13) telah diadili bersama-sama di El Salvador.

Meme Lego yang dibuat dengan AI untuk mengejek Presiden Amerika Serikat Donald Trump menarik perhatian dunia maya

Sumber ABC Indonesia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   dunia hari ini  meme iran  Trump  ABC online 
BERITA DUNIA HARI INI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp