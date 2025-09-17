Close Banner Apps JPNN.com
Dunia Hari Ini: Papua Nugini dan Australia Gagal Sepakati Perjanjian Militer

Rabu, 17 September 2025 – 23:52 WIB
Dunia Hari Ini: Papua Nugini dan Australia Gagal Sepakati Perjanjian Militer
Perjanjian pertahanan utama antara Australia dan Papua Nugini gagal tercapai hari ini. (ABC News: Lincoln Rothall  )

Enggak sempat mengikuti perkembangan berita hari ini? 

ABC Indonesia sudah merangkum berita-berita yang terjadi dalam 24 jam terakhir dalam Dunia Hari Ini.

Edisi Rabu, 17 September 2025 kita awali dari Papua Nugini.

Perjanjian militer Australia dan Papua Nugini gagal

Perjanjian militer antara Australia dan Papua Nugini gagal tercapai, sehingga kedua negara terpaksa menandatangani komunike, bukan dokumen asli.

Kabinet Papua Nugini belum menyetujui perjanjian tersebut, padahal Australia sudah berharap untuk mencapai kesepakatan militer bisa tercapai pada pekan ini.

Perjanjian militer bernama Perjanjian Pukpuk mengakui serangan bersenjata ke Australia atau Papua Nugini akan membahayakan perdamaian dan keamanan kedua negara.

"Perjanjian Pukpuk akan meningkatkan hubungan pertahanan antara Papua Nugini dan Australia menjadi sebuah Aliansi," demikian pernyataan bersama PM Anthony Albanese dan PM Papua Nugini James Marape.

Jepang tidak akan mengakui Palestina

Jepang tidak akan mengakui negara Palestina untuk saat ini, menurut laporan surat kabar Asahi.



Sumber ABC Indonesia

