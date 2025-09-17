Dunia Hari Ini: Papua Nugini dan Australia Gagal Sepakati Perjanjian Militer
Perjanjian militer Australia dan Papua Nugini gagal
Perjanjian militer antara Australia dan Papua Nugini gagal tercapai, sehingga kedua negara terpaksa menandatangani komunike, bukan dokumen asli.
Kabinet Papua Nugini belum menyetujui perjanjian tersebut, padahal Australia sudah berharap untuk mencapai kesepakatan militer bisa tercapai pada pekan ini.
Perjanjian militer bernama Perjanjian Pukpuk mengakui serangan bersenjata ke Australia atau Papua Nugini akan membahayakan perdamaian dan keamanan kedua negara.
"Perjanjian Pukpuk akan meningkatkan hubungan pertahanan antara Papua Nugini dan Australia menjadi sebuah Aliansi," demikian pernyataan bersama PM Anthony Albanese dan PM Papua Nugini James Marape.
Jepang tidak akan mengakui Palestina
Jepang tidak akan mengakui negara Palestina untuk saat ini, menurut laporan surat kabar Asahi.
