Dunia Hari Ini: PBB Mengutuk Kematian Penjaga Perdamaian Indonesia Dalam Konflik di Lebanon
Anda sedang membaca laporan Dunia Hari Ini edisi Senin, 30 Maret 2026.
Laporan utama kami hadirkan dari Gaza.
Belasungkawa Sekjen PBB bagi penjaga perdamaian Indonesia
Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, mengutuk kematian seorang penjaga perdamaian Indonesia dalam konflik antara Israel dan Hizbullah.
Seorang penjaga perdamaian Indonesia lainnya mengalami luka serius dalam insiden yang sama, ujar Guterres di X.
"Belasungkawa terdalam saya kepada keluarga, teman, dan kolega penjaga perdamaian yang meninggal, dan kepada Indonesia. Semoga ada pemulihan penuh dan cepat bagi pasukan yang terluka," kata Guterres.
"Ini hanyalah salah satu dari sejumlah insiden baru-baru ini yang membahayakan keselamatan dan keamanan para penjaga perdamaian.
"Saya menyerukan kepada semua pihak untuk menjunjung tinggi kewajiban mereka berdasarkan hukum internasional dan untuk memastikan keselamatan dan keamanan personel dan properti @UN setiap saat."
Ratusan tewas akibat banjir di Kenya
Hujan lebat dan banjir selama berminggu-minggu telah menewaskan 108 orang di Kenya.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
JPNN VIDEO
-
Amsal Sitepu Mengaku Mendapat Intimidasi dari Jaksa
-
Kasus Amsal Sitepu, Komisi III Minta Hakim Pertimbangkan Vonis Bebas
-
Peringati Hari Lahir Vidi Aldiano, Keluarga dan Penggemar Gelar Doa Bersama di Makam
-
Terapi Akupunktur Medis Enigma Atasi Masalah Berat Badan dan Insomnia
-
KAI: H+6 Lebaran, 52 Ribu Pemudik Tiba di Jakarta
- Nasional
PDIP Minta Negara Perhatikan Pendidikan Anak Prajurit TNI yang Gugur di LebanonSenin, 30 Maret 2026 – 21:18 WIB
- Humaniora
JDF Asia Pasifik Kecam Serangan terhadap Pasukan UNIFIL di Lebanon, Desak Sanksi Tegas untuk IsraelSenin, 30 Maret 2026 – 20:35 WIB
- Legislatif
Prajurit TNI Tewas di Lebanon, Legislator: Pelanggaran Berat Hukum InternasionalSenin, 30 Maret 2026 – 19:18 WIB
- Militeriana
TNI Pastikan Tiga Prajurit Korban Serangan di Lebanon Dapat Perawatan IntensifSenin, 30 Maret 2026 – 18:24 WIB
- Sepak Bola
Final FIFA Series 2026 Timnas Indonesia vs Bulgaria Dipastikan Berjalan Sesuai JadwalSenin, 30 Maret 2026 – 19:03 WIB
- Bisnis
Beredar Info Harga BBM Pertamax Bakal Naik jadi Rp 17.850 Per Liter, Pertamina Buka SuaraSenin, 30 Maret 2026 – 20:15 WIB
- Sosial
Soal PHK Massal dan Pemotongan Tukin Bagi PPPK, Gubernur Sumsel Pastikan Hal IniSenin, 30 Maret 2026 – 18:00 WIB
- Jateng Terkini
Viral Harga Pertamax Rp 17.850-Dexlite Tembus 23.650 per April 2026, Pertamina: HoaksSenin, 30 Maret 2026 – 22:00 WIB
- Hukum
Narkotika dari Malaysia Nyaris Beredar di Riau, Pengendali Jaringan di Lapas NusakambanganSenin, 30 Maret 2026 – 17:29 WIB