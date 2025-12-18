Dunia Hari Ini: Pelaku Penembakan di Pantai Bondi Didakwa 59 Pelanggaran
Anda sedang membaca laporan Dunia Hari Ini, edisi Kamis, 18 Desember 2025.
Berita utama kami hadirkan dari Australia.
Naveed Akram didakwa
Pelaku penembakan di Pantai Bondi, Sydney, Naveed Akram, secara resmi telah didakwa dengan 59 pelanggaran terkait serangan yang menewaskan 15 orang. Pelanggaran tersebut termasuk 15 dakwaan pembunuhan, melakukan tindakan terorisme, dan 40 dakwaan yang menyebabkan luka atau cedera berat pada seseorang dengan maksud membunuh.
Naveed Akram sudah sadar dari koma, namun masih dirawat di rumah sakit di bawah pengawasan polisi.
Ia diwakili pengacaranya dari Bantuan Hukum saat menghadap pengadilan, Rabu kemarin, yang dilangsungkan secara daring hadapan Hakim Daniel Covington dan kasusnya dijadwalkan akan kembali disidangkan pada 22 Desember.
Hukuman maksimal untuk melakukan tindakan terorisme dan pembunuhan di Australia adalah penjara seumur hidup.
Duke of Marlborough ditangkap atas dugaan tindak pidana
Charles James Spencer-Churchill, 70 tahun, ditangkap pada Mei tahun lalu atas dugaan tindak pidana yang terjadi pada November 2022, serta Januari dan Mei 2024 di Woodstock, dekat Oxford di Inggris tengah.
Ia sudah dipanggil untuk hadir di Pengadilan Magistrat Oxford hari ini.
Kepolisian di negara bagian New South Wales mendakwa pelaku penembakan di Bondi, Naveed Akram, dengan 59 pelanggaran terkait serangan yang terjadi di Pantai Bondi hari Minggu lalu
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
JPNN VIDEO
-
Sahabat Kartini Gelar Pertandingan Padel Spesial untuk Memperingati Hari Ibu
-
Melihat SPPG Mutiara Keraton Solo di Bogor, Perpaduan Dapur Sehat dan Bahan Lokal
-
Henky Solihin Kecam Stigmatisasi Suku oleh Resbob
-
Program MBG Ringankan Beban Orang Tua Siswa SMPN 1 Tamansari
-
Menbud Fadli Sebut Ada 70 Situs Cagar Budaya Terdampak Banjir
- ABC Indonesia
Dunia Hari Ini: Australia Akan Memperketat Aturan Kepemilikan Senjata ApiSelasa, 16 Desember 2025 – 23:36 WIB
- ABC Indonesia
Orangtua Ahmed Al Ahmed Menyebut Putranya Sebagai Pahlawan dalam Serangan di SydneySelasa, 16 Desember 2025 – 05:36 WIB
- Asia Oceania
PM Albanaese: Ini Serangan pada Warga Yahudi Australia!Senin, 15 Desember 2025 – 12:59 WIB
- Internasional
Korban Tewas Akibat Penembakan di Pantai Bondi Australia Jadi 16 orangSenin, 15 Desember 2025 – 09:12 WIB
- All Sport
Segudang PR Timnas Voli Putra Indonesia Menjelang Lawan Thailand di Final SEA Games 2025Kamis, 18 Desember 2025 – 20:48 WIB
- Sepak Bola
Tak Banyak Kejutan, Exco PSSI Isyaratkan Kandidat Pelatih Timnas IndonesiaKamis, 18 Desember 2025 – 18:36 WIB
- Nasional
Organisasi Advokat BINA Resmi Dideklarasikan, Dorong Penguatan Akses Bantuan HukumKamis, 18 Desember 2025 – 17:15 WIB
- Olahraga
Pelatih Persib Bicara Peluang Hehanussa Bersaudara Dipinjamkan ke Klub LainKamis, 18 Desember 2025 – 20:57 WIB
- Sepak Bola
Pemain Naturalisasi Main di Klub Liga 2, Resmi Direkrut PSIS SemarangKamis, 18 Desember 2025 – 19:46 WIB