Dunia Hari Ini: Pelaku Penembakan yang Lukai Belasan Orang di Sydney Ditangkap

Senin, 06 Oktober 2025 – 23:55 WIB
Dunia Hari Ini: Pelaku Penembakan yang Lukai Belasan Orang di Sydney Ditangkap - JPNN.COM
Insiden penembakan menyebabkan beberapa orang mengalami luka ringan, ada pula yang dibawa ke rumah sakit. (ABC News )

Anda sedang membaca Dunia Hari Ini, yang sudah merangkum berita-berita utama yang terjadi dalam 24 jam terakhir.

Berita pertama edisi Senin, 6 Oktober 2025 datang dari Australia.

Pelaku penembakan di Sydney ditangkap

Seorang pria berusia 60 tahun ditangkap setelah diduga melepaskan sejumlah tembakan dari sebuah bangunan tempat tinggal di kawasan Croydon Park, Sydney, Australia.

Seorang pria berusia 50-an menderita luka di dada dan leher dan dibawa ke rumah sakit dalam kondisi kritis, sementara 16 orang lainnya mengalami luka ringan dalam insiden penembakan itu.

Stephen Parry dari kepolisian New South Wales mengatakan tersangka pelaku "menembak tanpa pandang bulu ke arah kendaraan yang lewat, termasuk kendaraan polisi."

Kepada wartawan, ia mengatakan tidak jelas berapa banyak tembakan yang dilepaskan "tetapi kemungkinan ada antara 50 dan 100 tembakan."

Upaya penyelamatan ratusan pendaki

Penduduk setempat dan tim penyelamat dikerahkan untuk membantu ratusan pendaki yang terdampar di Gunung Everest setelah badai salju.

Hingga Minggu (05/10) kemarin, 350 pendaki sudah mencapai kota kecil Qudang, sementara lebih dari 200 pendaki lainnya sudah bisa dikontak, demikian laporan kantor berita CCTV.

Kota Sydney dikejutkan dengan peristiwa penembakan, seorang tersangka pelaku sudah ditangkap

Sumber ABC Indonesia

