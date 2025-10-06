Dunia Hari Ini: Pelaku Penembakan yang Lukai Belasan Orang di Sydney Ditangkap
Anda sedang membaca Dunia Hari Ini, yang sudah merangkum berita-berita utama yang terjadi dalam 24 jam terakhir.
Berita pertama edisi Senin, 6 Oktober 2025 datang dari Australia.
Pelaku penembakan di Sydney ditangkap
Seorang pria berusia 60 tahun ditangkap setelah diduga melepaskan sejumlah tembakan dari sebuah bangunan tempat tinggal di kawasan Croydon Park, Sydney, Australia.
Seorang pria berusia 50-an menderita luka di dada dan leher dan dibawa ke rumah sakit dalam kondisi kritis, sementara 16 orang lainnya mengalami luka ringan dalam insiden penembakan itu.
Stephen Parry dari kepolisian New South Wales mengatakan tersangka pelaku "menembak tanpa pandang bulu ke arah kendaraan yang lewat, termasuk kendaraan polisi."
Kepada wartawan, ia mengatakan tidak jelas berapa banyak tembakan yang dilepaskan "tetapi kemungkinan ada antara 50 dan 100 tembakan."
Upaya penyelamatan ratusan pendaki
Penduduk setempat dan tim penyelamat dikerahkan untuk membantu ratusan pendaki yang terdampar di Gunung Everest setelah badai salju.
Hingga Minggu (05/10) kemarin, 350 pendaki sudah mencapai kota kecil Qudang, sementara lebih dari 200 pendaki lainnya sudah bisa dikontak, demikian laporan kantor berita CCTV.
Kota Sydney dikejutkan dengan peristiwa penembakan, seorang tersangka pelaku sudah ditangkap
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
JPNN VIDEO
-
BNBP: Diduga Masih Ada 27 Korban di Bawah Reruntuhan Ponpes Al Khoziny
-
Alamak, WNA Belanda dan Rusia Berkebun Ganja Hidroponik di Bali
-
Sampel DNA Para Korban Ponpes Al Khoziny Diperiksa di Jakarta
-
Dampak Alih Fungsi Hutan, Monyet Ekor Panjang Berburu Makanan di Kota
-
DVI Polda Jatim Identifikasi Dua Jenazah Santri, Ini Identitasnya
- ABC Indonesia
Dunia Hari Ini: Armada Kapal Bantuan ke Gaza Dicegat IsraelKamis, 02 Oktober 2025 – 23:46 WIB
- ABC Indonesia
Pencurian di Supermarket Australia Meningkat karena Mahalnya Kebutuhan PokokKamis, 02 Oktober 2025 – 23:33 WIB
- ABC Indonesia
Dunia Hari Ini: Israel Setujui Rencana Trump untuk Perdamaian GazaSelasa, 30 September 2025 – 23:45 WIB
- ABC Indonesia
Dunia Hari Ini: Lima Tewas Setelah Gereja Mormon Ditabrak Truk dan DibakarSenin, 29 September 2025 – 23:50 WIB
- Humaniora
SK PPPK Paruh Waktu Diserahkan November 2025, Langsung Disiapkan Peralihan Full TimeSenin, 06 Oktober 2025 – 21:41 WIB
- Humaniora
Penghasilan ASN Masih Rendah, Prof Zudan Usulkan Skema Penggajian BaruSenin, 06 Oktober 2025 – 20:49 WIB
- Parpol
Menkum Teken SK Baru, Dualisme PPP Berakhir: Mardiono Ketum, Agus Suparmanto WaketumSenin, 06 Oktober 2025 – 18:39 WIB
- Jatim Terkini
Sempat Dikeluarkan Dari Reruntuhan Ponpes Al Khoziny, Nyawa Ibrahim Tak SelamatSenin, 06 Oktober 2025 – 19:27 WIB
- Hukum
Polri Ungkap Korupsi Proyek PLTU 1 Kalbar, Kerugian Negara Rp 1,35 TSenin, 06 Oktober 2025 – 19:29 WIB