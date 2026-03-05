Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - ABC Indonesia - ABC Indonesia

Dunia Hari Ini: Pembicaraan Menyangkut Dewan Perdamaian Ditunda Akibat Perang Iran

Kamis, 05 Maret 2026 – 22:55 WIB
Dunia Hari Ini: Pembicaraan Menyangkut Dewan Perdamaian Ditunda Akibat Perang Iran - JPNN.COM
Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menghadiri KTT ASEAN — Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-15, sebagai bagian dari KTT ASEAN ke-47 di Kuala Lumpur, Malaysia 27 Oktober 2025. (Reuters: Chalinee Thirasupa)

Dunia Hari Ini kembali dengan laporan dunia selama 24 jam terakhir.

Kami memulai laporan ini dengan perkembangan dari Indonesia.

Pembicaraan BoP ditunda

Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono mengatakan pembicaraan mengenai "Dewan Perdamaian" atau Board of Peace Gaza yang dibentuk oleh Presiden AS Donald Trump ditangguhkan karena perang di Timur Tengah.

Baca Juga:

Perang udara AS dan Israel terhadap Iran telah menewaskan puluhan warga sipil, mengacaukan transportasi udara global, dan menyebabkan harga minyak melonjak setelah penutupan Selat Hormuz.

"Ini semua pembicaraan BoP on hold, semua perhatian shifted ke situasi di Iran," kata Sugiono.

"Kalau misalnya BoP kami juga tetap sama temen-teman kami konsultasi dan konsultasi dengan rekan-rekan kami di Teluk, karena mereka mengalami juga diserang, karena mereka juga anggota BoP juga."

Baca Juga:

Partisipasi Indonesia dalam dewan tersebut menuai kritik dari para ahli dan kelompok Muslim yang mengatakan hal itu mengkompromikan dukungan jangka panjang Indonesia terhadap perjuangan Palestina.

Puluhan jasad pelaut Iran ditemukan

Militer AS menyerang kapal perang Iran di dekat Sri Lanka, tempat polisi telah menemukan jasad 87 pelaut sejauh ini.

Menteri Luar Negeri Indonesia mengatakan pembicaraan mengenai Dewan Perdamaian alias BoP telah ditangguhkan

Sumber ABC Indonesia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   dunia hari ini  dewan perdamaian  perang Iran  ABC online 
BERITA DUNIA HARI INI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp