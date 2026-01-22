Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - ABC Indonesia - ABC Indonesia

Dunia Hari Ini: Pembunuh Mantan Perdana Menteri Jepang Dihukum Penjara Seumur Hidup

Kamis, 22 Januari 2026 – 23:46 WIB
Dunia Hari Ini: Pembunuh Mantan Perdana Menteri Jepang Dihukum Penjara Seumur Hidup - JPNN.COM

Dunia Hari Ini kembali dengan laporan internasional pilihan selama 24 jam terakhir.

Edisi Kamis, 22 Januari 2026 ini kami buka dengan perkembangan dari Jepang.

Hukuman bagi pembunuh mantan PM Jepang 

Pria bersenjata yang membunuh mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.

Baca Juga:

Tetsuya Yamagami, yang berusia 45 tahun, menembak mati Abe dengan senjata rakitan pada Juli 2022 saat sedang berkampanye di kota Nara, di barat Jepang.

Yamagami mengaku bersalah membunuh Abe yang kala itu tidak lagi menjabat sebagai PM, dan jaksa menuntut hukuman seumur hidup.

Yamagami sebelumnya mengatakan ia menargetkan perdana menteri yang paling lama menjabat di negara itu karena hubungannya dengan sebuah kelompok yang sebelumnya dikenal sebagai Gereja Unifikasi.

Baca Juga:

Ia menuduh gereja itu menghancurkan keluarganya dengan mengambil sumbangan berlebihan dari ibunya.

Korban tewas kebakaran di mal Pakistan bertambah

Petugas pemadam kebakaran Pakistan kemarin menemukan 25 jenazah dari reruntuhan kebakaran pusat perbelanjaan di Karachi, sehingga jumlah total korban tewas mencapai sekitar 50 orang.

Pria yang menembak dan membunuh mantan perdana menteri Jepang Shinzo Abe dengan senjata rakitan telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup

Sumber ABC Indonesia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   dunia hari ini  pembunuhan shinzo abe  Jepang  ABC online 
BERITA DUNIA HARI INI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp