Dunia Hari Ini: Pembunuh Mantan Perdana Menteri Jepang Dihukum Penjara Seumur Hidup

Dunia Hari Ini kembali dengan laporan internasional pilihan selama 24 jam terakhir.

Edisi Kamis, 22 Januari 2026 ini kami buka dengan perkembangan dari Jepang.

Hukuman bagi pembunuh mantan PM Jepang

Pria bersenjata yang membunuh mantan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.

Tetsuya Yamagami, yang berusia 45 tahun, menembak mati Abe dengan senjata rakitan pada Juli 2022 saat sedang berkampanye di kota Nara, di barat Jepang.

Yamagami mengaku bersalah membunuh Abe yang kala itu tidak lagi menjabat sebagai PM, dan jaksa menuntut hukuman seumur hidup.

Yamagami sebelumnya mengatakan ia menargetkan perdana menteri yang paling lama menjabat di negara itu karena hubungannya dengan sebuah kelompok yang sebelumnya dikenal sebagai Gereja Unifikasi.

Ia menuduh gereja itu menghancurkan keluarganya dengan mengambil sumbangan berlebihan dari ibunya.

Korban tewas kebakaran di mal Pakistan bertambah

Petugas pemadam kebakaran Pakistan kemarin menemukan 25 jenazah dari reruntuhan kebakaran pusat perbelanjaan di Karachi, sehingga jumlah total korban tewas mencapai sekitar 50 orang.