Dunia Hari Ini: Penembakan di Lapangan Sepak Bola di Meksiko, 11 Orang Tewas
Dunia Hari Ini kembali dengan rangkuman kejadian di beberapa titik di dunia selama 24 jam terakhir.
Berita utama pembuka edisi Selasa, 27 Januari 2026 kami hadirkan dari Meksiko.
Penembakan di Meksiko, 11 tewas
Sejumlah pria bersenjata melepaskan tembakan di lapangan sepak bola di Meksiko tengah, hingga menewaskan sedikitnya 11 orang dan melukai 12 lainnya.
Dalam pernyataan yang diunggah ke media sosial, Wali kota Salamanca, César Prieto, mengatakan para penembak merangsek di akhir pertandingan sepak bola pada hari Minggu (25/01).
Sepuluh orang tewas di tempat kejadian dan satu orang meninggal setelah dilarikan di rumah sakit.
Wali kota itu mengatakan seorang perempuan dan seorang anak termasuk di antara mereka yang terluka.
Prieto mengatakan serangan itu merupakan bagian dari "gelombang kejahatan" di Salamanca dan meminta bantuan Presiden Claudia Sheinbaum untuk mengendalikan kekerasan.
Musim dingin di Amerika telan korban jiwa
Badai musim dingin dahsyat di Amerika Utara telah menyebabkan setidaknya sepuluh orang tewas.
Sebelas orang tewas setelah sekelompok penyerang bersenjata melepaskan tembakan di lapangan sepak bola di Meksiko tengah
