Dunia Hari Ini: Penemuan Benda Mencurigakan Picu Evakuasi Bandara Avalon Melbourne
Anda sedang membaca Dunia Hari Ini, rangkuman sejumlah informasi pilihan dari berbagai negara yang terjadi dalam 24 jam.
Berita yang pertama datang dari Australia.
Penemuan benda mencurigakan di bandara Melbourne
Bandara Avalon Melbourne sudahj dibuka kembali setelah proses evakuasi terminal domestik dilakukan pagi ini(21/05).
Saat proses pemeriksaan keamanan ditemukan ada benda yang disebut mencurigakan dan seseorang ditangkap di tempat kejadian.
Tim penjinak bom polisi sempat dipanggil dan sebuah robot dikirim untuk menyelidiki benda tersebut.
Pihak bandara mengeluarkan pembaruan pukul 10:30 pagi yang menyatakan keadaan darurat telah berakhir.
"Terminal domestik di Bandara Avalon Melbourne kini telah dibuka kembali dan operasional telah dilanjutkan," kata seorang juru bicara.
"Kepolisian Victoria telah menyatakan bahwa benda tersebut tidak lagi dianggap berisiko."
Tim penjinak bom polisi dipanggil dan sebuah robot dikirim untuk menyelidiki benda yang mencurigakan di Bandara Avalon, Melbourne
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
JPNN VIDEO
-
Dasco: Pujian Prabowo ke PDIP Tulus
-
DPR Kutuk Penangkapan 9 WNI oleh Militer Israel
-
Soal Target Rupiah Prabowo, Surya Paloh: Selain Optimisme, Apa Lagi yang Kita Punya?
-
Prabowo: PDIP Telah Berkorban Berada di Luar Pemerintahan
-
Anies Baswedan Soroti Kondisi Perekonomian Indonesia, Minta Pemerintah Jujur ke Publik
- ABC Indonesia
Dunia Hari Ini: Warga Diminta Waspada, Wabah Difteria Menyebar di AustraliaRabu, 20 Mei 2026 – 19:14 WIB
- ABC Indonesia
Dunia Hari Ini: Tiga Pria Tewas Dalam Penembakan di Masjid Amerika SerikatSelasa, 19 Mei 2026 – 22:11 WIB
- ABC Indonesia
Dunia Hari Ini: Nasionalis Israel Berarak-arakan Peringati Aneksasi Yerusalem TimurJumat, 15 Mei 2026 – 23:04 WIB
- ABC Indonesia
Dunia Hari Ini: Mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim Dituntut 18 Tahun PenjaraKamis, 14 Mei 2026 – 23:35 WIB
- Pendidikan
Beri Ruang Aman di Sekolah, SMK Letris Indonesia Buka Pengaduan DaringKamis, 21 Mei 2026 – 13:53 WIB
- Humaniora
ASN PPPK Apresiasi Komitmen Presiden Prabowo Menyejahterakan Guru IndonesiaKamis, 21 Mei 2026 – 17:05 WIB
- Humaniora
Menko Airlangga Sebut WFH untuk ASN Dilanjutkan hingga 2 Bulan ke DepanKamis, 21 Mei 2026 – 17:41 WIB
- Jabar Terkini
Kondisi Terkini Trotoar Jalan Cicadas Bandung Seusai Penertiban PKLKamis, 21 Mei 2026 – 14:30 WIB
- Humaniora
Kolaborasi Internasional UMB dan Universiti Teknologi Malaysia Dorong Transformasi Digital Masyarakat Meruya UtaraKamis, 21 Mei 2026 – 14:04 WIB