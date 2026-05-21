Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - ABC Indonesia - ABC Indonesia

Dunia Hari Ini: Penemuan Benda Mencurigakan Picu Evakuasi Bandara Avalon Melbourne

Kamis, 21 Mei 2026 – 20:27 WIB
Dunia Hari Ini: Penemuan Benda Mencurigakan Picu Evakuasi Bandara Avalon Melbourne - JPNN.COM
Bandara Avalon dievakuasi setelah ditemukan benda mencurigakan saat pemeriksaan keamanan. (ABC News)

Anda sedang membaca Dunia Hari Ini, rangkuman sejumlah informasi pilihan dari berbagai negara yang terjadi dalam 24 jam.

Berita yang pertama datang dari Australia.

Penemuan benda mencurigakan di bandara Melbourne

Bandara Avalon Melbourne sudahj dibuka kembali setelah proses evakuasi terminal domestik dilakukan pagi ini(21/05).

Baca Juga:

Saat proses pemeriksaan keamanan ditemukan ada benda yang disebut mencurigakan dan seseorang ditangkap di tempat kejadian.

Tim penjinak bom polisi sempat dipanggil dan sebuah robot dikirim untuk menyelidiki benda tersebut.

Pihak bandara mengeluarkan pembaruan pukul 10:30 pagi yang menyatakan keadaan darurat telah berakhir.

Baca Juga:

"Terminal domestik di Bandara Avalon Melbourne kini telah dibuka kembali dan operasional telah dilanjutkan," kata seorang juru bicara.

"Kepolisian Victoria telah menyatakan bahwa benda tersebut tidak lagi dianggap berisiko."

Tim penjinak bom polisi dipanggil dan sebuah robot dikirim untuk menyelidiki benda yang mencurigakan di Bandara Avalon, Melbourne

Sumber ABC Indonesia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   dunia hari ini  Benda Mencurigakan  Bandara  ABC online 
BERITA DUNIA HARI INI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp