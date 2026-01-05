Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - ABC Indonesia - ABC Indonesia

Dunia Hari Ini: Pengganti Sementara Presiden Venezuela Menolak Patuh pada Trump

Senin, 05 Januari 2026 – 23:58 WIB
Dunia Hari Ini: Pengganti Sementara Presiden Venezuela Menolak Patuh pada Trump - JPNN.COM

Anda sedang membaca informasi pilihan mancanegara yang terjadi selama 24 jam terakhir.

Berita dari Venezuela membuka Dunia Hari Ini edisi Senin pertama di tahun ini, 5 Januari 2026.

Sekutu Nicolás Maduro tolak klaim AS bahwa mereka akan 'patuh'

Hal ini bertentangan dengan desakan Donald Trump bahwa presiden sementara Venezuela, Delcy Rodríguez, siap untuk bekerja sama.

Baca Juga:

Diketahui bahwa Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan bahwa AS akan melanjutkan kampanye tekanan, termasuk blokade minyak, dan ia mengharapkan rezim Venezuela untuk mematuhi tuntutan Amerika.

Sementara itu Menteri Pertahanan Venezuela Vladimir Padrino mengatakan pasukan AS membunuh "sebagian besar" pengawal keamanan Maduro dalam serangan militer tersebut.

Seorang pejabat Venezuela,  seperti yang dilaporkan New York Times, menyebut jumlah korban tewas mencapai 80 orang, tetapi angka tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen.

Baca Juga:

Maduro dan istrinya, Cilia Flores, tetap ditahan di New York. Mereka diperkirakan akan menghadapi persidangan pada hari Senin (05/01), waktu setempat, sebagai persiapan untuk persidangan "narkoterorisme" yang akan datang.

Dewan Keamanan PBB juga dijadwalkan untuk mengadakan pertemuan darurat pada hari Senin (05/01) hari ini.

Anda sedang membaca informasi pilihan mancanegara yang terjadi selama 24 jam terakhir

Sumber ABC Indonesia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   dunia hari ini  Venezuela  Donald Trump  ABC online 
BERITA DUNIA HARI INI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp