Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - ABC Indonesia - ABC Indonesia

Dunia Hari Ini: Pengungsi Tunanetra Myanmar Meninggal Setelah Ditahan oleh Agen Perbatasan AS

Jumat, 27 Februari 2026 – 23:42 WIB
Dunia Hari Ini: Pengungsi Tunanetra Myanmar Meninggal Setelah Ditahan oleh Agen Perbatasan AS - JPNN.COM

Anda sedang membaca Dunia Hari Ini, yang berisi rangkuman informasi dari sejumlah negara pilihan ABC Indonesia.

Berita dari Amerika Serikat menjadi pembuka edisi Jumat, 27 Februari 2026.

Pengungsi tunanetra Myanmar ditemukan meninggal

Seorang pengungsi tunanetra dari Myanmar yang menghilang setelah agen Patroli Perbatasan AS menurunkannya di sebuah toko donat di New York ditemukan meninggal lima hari kemudian.

Baca Juga:

Hal ini memicu penyelidikan polisi dan keluhan bahwa ia telah diturunkan dan ditinggalkan tanpa memperhatikan keselamatannya.

Saat itu suhu dikabarkan dalam kondisi ekstrem, di bawah titik beku.

Nurul Amin Shah Alam yang berusia 56 tahun, ditahan oleh agen Patroli Perbatasan AS pada 19 Februari setelah dibebaskan dari penjara daerah di kota Buffalo.

Baca Juga:

Ia namun dibebaskan pada hari yang sama setelah otoritas federal menentukan bahwa ia tidak memenuhi syarat untuk dideportasi.

Listrik dipadamkan dan warga dievakuasi karena banjir Sydney

Puluhan orang telah diselamatkan dan ribuan properti kehilangan aliran listrik setelah hujan deras dan banjir bandang menyebabkan kerusakan di seluruh Sydney.

Nurul Amin Shah Alam yang berusia 56 tahun, ditahan oleh agen Patroli Perbatasan AS pada 19 Februari setelah dibebaskan dari penjara daerah di kota Buffalo, tetapi dibebaskan pada hari yang sama setelah otoritas federal menentukan bahwa ia tidak memenuhi

Sumber ABC Indonesia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   dunia hari ini  pengungsi  Amerika Serikat  ABC online 
BERITA DUNIA HARI INI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp