Dunia Hari Ini: Pengungsi Tunanetra Myanmar Meninggal Setelah Ditahan oleh Agen Perbatasan AS
Pengungsi tunanetra Myanmar ditemukan meninggal
Seorang pengungsi tunanetra dari Myanmar yang menghilang setelah agen Patroli Perbatasan AS menurunkannya di sebuah toko donat di New York ditemukan meninggal lima hari kemudian.
Hal ini memicu penyelidikan polisi dan keluhan bahwa ia telah diturunkan dan ditinggalkan tanpa memperhatikan keselamatannya.
Saat itu suhu dikabarkan dalam kondisi ekstrem, di bawah titik beku.
Nurul Amin Shah Alam yang berusia 56 tahun, ditahan oleh agen Patroli Perbatasan AS pada 19 Februari setelah dibebaskan dari penjara daerah di kota Buffalo.
Ia namun dibebaskan pada hari yang sama setelah otoritas federal menentukan bahwa ia tidak memenuhi syarat untuk dideportasi.
Listrik dipadamkan dan warga dievakuasi karena banjir Sydney
Puluhan orang telah diselamatkan dan ribuan properti kehilangan aliran listrik setelah hujan deras dan banjir bandang menyebabkan kerusakan di seluruh Sydney.
