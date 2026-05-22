Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - ABC Indonesia - ABC Indonesia

Dunia Hari Ini: Perempuan dan Anak-anak yang Terkait Islamic State Dalam Perjalanan ke Australia

Jumat, 22 Mei 2026 – 18:58 WIB
Dunia Hari Ini: Perempuan dan Anak-anak yang Terkait Islamic State Dalam Perjalanan ke Australia - JPNN.COM
Sekelompok orang dilaporkan sudah meninggalkan kamp pengungsi al-Roj. (ABC News: Baderkhan Ahmad)

Dunia Hari Ini kembali dengan rangkuman berita-berita utama yang terjadi dalam 24 jam terakhir.

Laporan edisi Jumat, 22 Mei 2026 kami hadirkan dari Suriah.

Warga Australia kembali dari Suriah

Sekelompok perempuan dan anak-anak Australia telah meninggalkan kamp di Suriah, tempat para pejuang yang menamakan diri Islamic State dipenjara dan tewas.

Baca Juga:

ABC melihat bus yang membawa kelompok tersebut meninggalkan kamp al-Roj Kamis sore kemarin.

Bus tersebut dikawal oleh pihak otoritas Suriah, dan diperkirakan menuju kota Damaskus, kemudian akan melanjutkan perjalanan ke Australia.

Awal bulan ini, empat perempuan dan sembilan anak yang terkait dengan kelompok Islamic State pulang ke Australia setelah bertahun-tahun tinggal di kamp.

Baca Juga:

Tiga dari perempuan sudah ditangkap dan didakwa oleh Kepolisian Federal Australia setibanya di Melbourne dan Sydney.

Penumpang dari daerah yang dilanda Ebola 'secara keliru' naik pesawat

Sebuah pesawat yang menuju Detroit dialihkan ke Kanada setelah seorang penumpang dari Republik Demokratik Kongo, yang dilanda Ebola, "secara keliru" naik pesawat tersebut, kata pejabat Amerika Serikat.

Sekelompok perempuan dan anak-anak Australia dilaporkan sudah meninggalkan sebuah kamp di Suriah dan diyakini sedang dalam perjalanan kembali ke Australia

Sumber ABC Indonesia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   dunia hari ini  islamic state  Australia  ABC online 
BERITA DUNIA HARI INI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp