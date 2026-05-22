Dunia Hari Ini: Perempuan dan Anak-anak yang Terkait Islamic State Dalam Perjalanan ke Australia

Dunia Hari Ini kembali dengan rangkuman berita-berita utama yang terjadi dalam 24 jam terakhir.

Laporan edisi Jumat, 22 Mei 2026 kami hadirkan dari Suriah.

Warga Australia kembali dari Suriah

Sekelompok perempuan dan anak-anak Australia telah meninggalkan kamp di Suriah, tempat para pejuang yang menamakan diri Islamic State dipenjara dan tewas.

ABC melihat bus yang membawa kelompok tersebut meninggalkan kamp al-Roj Kamis sore kemarin.

Bus tersebut dikawal oleh pihak otoritas Suriah, dan diperkirakan menuju kota Damaskus, kemudian akan melanjutkan perjalanan ke Australia.

Awal bulan ini, empat perempuan dan sembilan anak yang terkait dengan kelompok Islamic State pulang ke Australia setelah bertahun-tahun tinggal di kamp.

Tiga dari perempuan sudah ditangkap dan didakwa oleh Kepolisian Federal Australia setibanya di Melbourne dan Sydney.

Penumpang dari daerah yang dilanda Ebola 'secara keliru' naik pesawat

Sebuah pesawat yang menuju Detroit dialihkan ke Kanada setelah seorang penumpang dari Republik Demokratik Kongo, yang dilanda Ebola, "secara keliru" naik pesawat tersebut, kata pejabat Amerika Serikat.