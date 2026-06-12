Dunia Hari Ini: Piala Dunia Dimulai, Meksiko Menangi Pertandingan Pertama
Anda sedang membaca Dunia Hari Ini, rangkuman sejumlah informasi dari berbagai negara yang terjadi dalam 24 jam terakhir.
Berita dari lapangan hijau membuka edisi Jumat, 12 Juni 2026, hari ini.
Piala Dunia 2026 dibuka
Shakira, Andrea Bocelli, dan penampilan kejutan dari Salma Hayek memeriahkan upacara pembukaan Piala Dunia.
Shakira membawakan lagu Dai Dai, lagu resmi musim piala dunia, bersama Burna Boy. Bintang Kolombia itu sebelumnya juga sukses dengan lagu Waka Waka (This Time For Africa) dari Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan.
Penyanyi tenor Italia, Andrea Bocelli, dan bintang Korea Selatan, EJAE membawakan DNA, lagu tema resmi turnamen, bersama DJ dan produser Prancis, David Guetta, pada defile bendera.
Piala Dunia FIFA 2026 dibuka dengan pertandingan antara Meksiko dan Afrika Selatan dengan kemenangan Meksiko 2-0 di Estadio Azteca, yang diwarnai tiga kartu merah.
AS prediksi El Niño terbesar
Badan meteorologi Amerika Serikat mengatakan El Niño sudah terbentuk di Samudra Pasifik yang intensitasnya bisa memecahkan rekor dalam beberapa bulan mendatang.
Lembaga Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional (NOAA) secara resmi mengonfirmasi keberadaan El Niño, yaitu pemanasan Samudra Pasifik di dekat khatulistiwa yang memengaruhi pola cuaca di seluruh dunia.
Shakira, Maná, Andrea Bocelli, dan penampilan kejutan dari Salma Hayek memeriahkan upacara pembukaan Piala Dunia
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
JPNN VIDEO
- Sepak Bola
2 Pemain Pilar Tumbang, Maroko Rombak Skuad Menjelang Lawan BrasilJumat, 12 Juni 2026 – 10:20 WIB
- Olahraga
Pukulan Telak untuk Jepang Menjelang Piala Dunia 2026, Sang Kapten Angkat KakiJumat, 12 Juni 2026 – 07:07 WIB
- Sepak Bola
Rekor Langka Tercipta di Laga Pembuka Piala Dunia 2026, Meksiko Bungkam AfselJumat, 12 Juni 2026 – 06:23 WIB
- Sepak Bola
Betapa Bahagianya Quinones Jadi Pencetak Gol Pertama Piala Dunia 2026Jumat, 12 Juni 2026 – 06:19 WIB
- Humaniora
PPPK Teknis Banyak Berlatar Satpol PP, Fadlun: Amanat UU Pemda Seharusnya PNSJumat, 12 Juni 2026 – 15:15 WIB
- Liga Indonesia
Persib Siap Tempur di ACC 2026, Igor Tolic Bawa Pesan Kuat untuk BobotohJumat, 12 Juni 2026 – 19:10 WIB
- Liga Indonesia
Shopee Cup ACC 2026: Debut Igor Tolic di Persib Langsung Dihantam Ujian BeratJumat, 12 Juni 2026 – 18:36 WIB
- Jatim Terkini
Chevrolet Spin Tabrak Truk Hino di Tol Solo-Ngawi, 6 Orang TerlukaJumat, 12 Juni 2026 – 19:37 WIB
- Liga Indonesia
Persija Masih Rahasiakan Agenda Pramusim Shin Tae Yong, Apa yang Disiapkan?Jumat, 12 Juni 2026 – 18:49 WIB