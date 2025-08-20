Close Banner Apps JPNN.com
Dunia Hari Ini: PM Israel Menuduh Australia Sudah 'Mengkhianati' Israel

Rabu, 20 Agustus 2025 – 23:45 WIB
Dunia Hari Ini menyajikan rangkuman dari berita-berita terbaru dari berbagai belahan dunia dalam 24 jam terakhir.

Edisi Rabu, 20 Agustus 2025 kami hadirkan dari perkembangan terbaru hubungan Australia dengan Israel.

Netanyahu: PM Australia 'mengkhianati' Israel

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyerang Perdana Menteri Australia Anthony Albanese, dengan mengatakan telah "mengkhianati" Israel.

Unggahan di media sosial menjadi eskalasi terbaru dalam ketegangan hubungan antara Israel dan Australia, serta antara kedua pemimpin secara pribadi, setelah kedua negara saling mencabut visa untuk diplomat dan politisinya.

"Sejarah akan mengingat Albanese apa adanya: seorang politisi lemah yang mengkhianati Israel dan menelantarkan kaum Yahudi Australia," kata Netanyahu dalam sebuah unggahan di X.

Pemimpin Oposisi Israel Yair Lapid mengecam Netanyahu atas serangan pribadi tersebut.

"Hal yang memperkuat pemimpin di dunia demokrasi saat ini adalah konfrontasi dengan Netanyahu, pemimpin paling berbahaya secara politik di dunia Barat," unggahnya di X.

Perdana Menteri Israel menyebut Australia di bawah kepemimpinan Anthony Albanese telah berkhianat

