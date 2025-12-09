Dunia Hari Ini: PM Jepang Membentuk Satgas untuk Menilai Kerusakan Gempa Terbaru
Anda sedang membaca Dunia Hari Ini, yang merangkum berita-berita terkini dalam 24 jam terakhir.
Kita awali edisi Selasa, 9 Desember 2025 dari perkembangan gempa di Jepang.
Jepang diguncang gempa
Gempa berkekuatan 7,6 pada skala Richter melanda Jepang utara pada Senin malam, melukai lebih dari 20 orang dan sempat memicu tsunami setinggi 70 sentimeter di wilayah pesisir Pasifik, menurut Badan Meteorologi Jepang (JMA).
Reuters melaporkan bahwa sekitar 90.000 orang diperintahkan untuk mengungsi, sebelum Jepang mencabut semua peringatan tsunami beberapa jam setelah gempa.
"Saya belum pernah mengalami guncangan sebesar ini," kata pemilik toko swalayan, Nobuo Yamada, di kota Hachinohe kepada kantor berita NHK.
Sementara itu Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengatakan pemerintahnya sudah membentuk satuan tugas darurat untuk segera menilai tingkat kerusakan akibat gempa.
"Kami mengutamakan nyawa orang-orang dan melakukan segala yang kami bisa," ujarnya.
Bentrokan baru antara Thailand dan Kamboja
Pertempuran kembali terjadi di perbatasan Thailand dan Kamboja, setelah kedua belah pihak saling tuduh melanggar perjanjian gencatan senjata yang ditandatangani setelah perang lima hari pada bulan Juli lalu.
PM Jepang mengatakan ia mengutamakan nyawa orang-orang yang terdampak gempa yang mengguncang negaranya Senin (08/12) malam kemarin
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
JPNN VIDEO
-
Bupati Aceh Selatan Umrah saat Bencana, Dasco Minta Kemendagri Tunjuk Plt
-
Polemik PBNU, Idrus Marham: Masalahnya Bukan Persoalan IUP
-
Umrah Saat Bencana, Bupati Aceh Selatan Tengah Diperiksa Irjen Kemendagri
-
Lapas Kelas I Surabaya Pulangkan Terpidana WNA Belanda Pembawa 6 Kg Ekstasi
-
Akses Jalan di Aceh Tamiang Telah Diperbaiki, Akses Bantuan Mulai Masuk
- ABC Indonesia
Dunia Hari Ini: Kebakaran Hutan di Australia, Seorang Petugas Damkar TewasSenin, 08 Desember 2025 – 23:39 WIB
- ABC Indonesia
Dunia Hari Ini: 'Search Engine' di Australia Akan Mengaburkan Gambar Porno Hasil PencarianJumat, 05 Desember 2025 – 23:48 WIB
- ABC Indonesia
Tanggapan Diaspora Indonesia Soal Skema Kewarganegaraan Global yang Diluncurkan PemerintahKamis, 04 Desember 2025 – 01:04 WIB
- ABC Indonesia
Dunia Hari Ini: Puluhan Pasangan Ikut Nikah Massal di Gaza Dua Tahun Setelah Serangan IsraelRabu, 03 Desember 2025 – 23:43 WIB
- Humaniora
Usia PPPK Paruh Waktu Hanya Setahun, Selanjutnya Full Time? Cermati Jawaban BKNSelasa, 09 Desember 2025 – 21:41 WIB
- Opini
Menelusuri Jejak Dokrin Penemuan di Tanah PapuaSelasa, 09 Desember 2025 – 18:53 WIB
- All Sport
Soekarno Runniversary 2026 Cetak Rekor, 10 Ribu Slot Peserta Habis Terjual CepatSelasa, 09 Desember 2025 – 17:59 WIB
- Sport
Persebaya Dikejar Deadline I.League, Pep Munoz dan Eks Pelatih JDT Jadi OpsiSelasa, 09 Desember 2025 – 20:02 WIB
- Humaniora
Gedung Terra Drone Terbakar, 22 Orang Meninggal DuniaSelasa, 09 Desember 2025 – 21:02 WIB