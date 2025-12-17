Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - ABC Indonesia - ABC Indonesia

Dunia Hari Ini: Polisi India Mengonfirmasi Pelaku Serangan di Sydney Berasal dari Hyderabad

Rabu, 17 Desember 2025 – 23:47 WIB
Dunia Hari Ini: Polisi India Mengonfirmasi Pelaku Serangan di Sydney Berasal dari Hyderabad - JPNN.COM

Anda sedang membaca rangkuman informasi utama dunia yang terjadi selama 24 terakhir.

Dunia Hari Ini edisi Rabu, 17 Desember 2025 kami awali dari Australia.

Pemakaman pertama korban serangan Bondi

Pagi ini (17/12), umat Yahudi berkumpul di sebuah sinagoge di kawasan Bondi untuk menghadiri pemakaman Rabi Eli Schlanger, seorang guru dan pemuka agama Yahudi yang tewas dalam serangan teror, hari Minggu lalu.

Baca Juga:

Rabi Eli sudah memimpin "Chabad mission" di Bondi selama 18 tahun. Ia tewas meninggalkan seorang istri dan anak-anaknya yang masih kecil, termasuk bayinya berusia dua bulan.

Pemakaman juga dihadiri oleh Premier New South Wales Chris Minns, Ketua Oposisi Susan Ley, dan mantan perdana menteri Australia, Scott Morrison.

Saat pemakaman, keamanan di kawasan sinagoge diperketat, dengan kehadiran puluhan polisi untuk penjagaan.

Baca Juga:

Pelaku serangan di Bondi diketahui warga negara India

Polisi India sudah mengkonfirmasi jika salah satu pelaku serangan Pantai Bondi, Sajid Akram, adalah warga negara India, yang berasal dari Hyderabad, Telangana.

Dalam pernyataannya, pihak kepolisian mengatakan Sajid menyelesaikan gelar Sarjana Perdagangan di Hyderabad, sebelum pindah ke Australia pada November 1998, untuk bekerja dan menikah.

Umat Yahudi berkumpul di sebuah sinagoge, pagi ini (17/12), untuk menghadiri pemakaman Rabi Eli Schlanger, guru dan pemuka agama Yahudi terkemuka yang tewas dalam serangan teror di Bondi

Sumber ABC Indonesia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   dunia hari ini  Sydney  India  ABC online 
BERITA DUNIA HARI INI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp