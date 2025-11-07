Dunia Hari Ini: Polisi Jerman Selidiki Swastika yang Dilukis Dengan Darah Manusia
Dunia Hari Ini kembali dengan laporan dunia selama 24 jam terakhir.
Edisi Jumat, 7 November 2025 kami awali dengan laporan dari Jerman.
Penampakan lambang swastika di Jerman
Polisi Jerman mengatakan sedang menyelidiki penampakan swastika yang dilukis dengan darah manusia dan ditorehkan pada puluhan mobil, beberapa kotak surat, dan fasad bangunan di pusat kota Hanau.
Juru bicara kepolisian, Thomas Leipold, mengatakan petugas diberitahu pada Rabu malam ketika seorang pria melaporkan melihat logo swastika yang ditorehkan dengan cairan kemerahan pada kap mobil yang diparkir.
Petugas kemudian menemukan hampir 50 mobil telah dirusak dengan cara serupa.
Sebuah tes khusus dengan cepat mengungkapkan bahwa zat tersebut adalah darah manusia.
Pemasangan lambang Nazi, termasuk swastika, adalah ilegal di Jerman.
Topan menghantam Vietnam
Topan Kalmaegi menghantam Vietnam dengan angin kencang dan hujan deras saat mencapai daratan setelah menewaskan sedikitnya 114 orang dan puluhan orang hilang di Filipina.
Polisi Jerman mengatakan sedang menyelidiki penampakan swastika yang dilukis dengan darah manusia dan dioleskan pada puluhan mobil, beberapa kotak surat, dan fasad bangunan di pusat kota Hanau
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
JPNN VIDEO
-
KPK akan Tetap Selidiki Dugaan Korupsi Proyek Kereta Cepat Whoosh
-
Catat, Pemutihan Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan Dibuka Akhir Tahun ini
-
Pelaku Judi Online akan Dikenakan Sanksi Tindak Pidana Pencucian Uang
-
Imigrasi Batam Deportasi 6 WNA, Kasus Penyalahgunaan Izin Tinggal
-
Berantas Judol, OJK Minta Bank Blokir Sekitar 26 ribu Rekening
- ABC Indonesia
Kami Bertanya Apakah Orang-orang Khawatir Tentang AI? Ini Jawaban MerekaJumat, 07 November 2025 – 01:44 WIB
- ABC Indonesia
Dunia Hari Ini: Zohran Mamdani Menjadi Wali Kota Muslim Pertama Kota New YorkKamis, 06 November 2025 – 23:39 WIB
- ABC Indonesia
Olahraga, Politik Bebas Aktif & Standar Ganda Komite Olimpiade InternasionalRabu, 05 November 2025 – 01:32 WIB
- ABC Indonesia
Dunia Hari Ini: Gempa Bumi 6,3 SR Mengguncang AfghanistanSelasa, 04 November 2025 – 23:39 WIB
- Humaniora
Sebelum Kontrak Berakhir, PPPK Harus Tingkatkan Kompetensi, Usulan Regulasi WajibJumat, 07 November 2025 – 19:18 WIB
- Sepak Bola
Link Live Streaming Timnas U-17 Indonesia vs Brasil: Misi Berat Garuda MudaJumat, 07 November 2025 – 22:09 WIB
- Hukum
Resmi Tersangka Kasus Fitnah Jokowi, Roy Suryo Tuntut Sosok SM DitahanJumat, 07 November 2025 – 18:09 WIB
- Kriminal
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Terjaring OTT KPKJumat, 07 November 2025 – 18:30 WIB
- Hukum
Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Fitnah Jokowi, Roy Suryo Merespons BeginiJumat, 07 November 2025 – 17:33 WIB