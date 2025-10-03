Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - ABC Indonesia - ABC Indonesia

Dunia Hari Ini: Polisi mengidentifikasi pelaku serangan teror di sinagoge Inggris

Jumat, 03 Oktober 2025 – 23:21 WIB
Dunia Hari Ini: Polisi mengidentifikasi pelaku serangan teror di sinagoge Inggris - JPNN.COM

Selamat menyambut akhir pekan! 

Kami menghadirkan rangkuman berita-berita utama dari berbagai negara selama 24 jam terakhir.

Laporan dari Inggris akan mengawali Dunia Hari Ini edisi Jumat, 3 Oktober 2025.

Baca Juga:

Pelaku serangan teror di sinagoge Inggris diidentifikasi

Dua orang tewas dan empat lainnya dibawa ke rumah sakit setelah seorang pria menabrakkan mobilnya ke kerumunan di dekat Heaton Park Hebrew Congregation Synagogue di Manchester, sekitar pukul 09.30 waktu setempat.

Pria yang mengemudikan mobil kemudian keluar dari mobil, kata polisi, dan mulai menikam para jemaat.

"Kami yakin orang yang bertanggung jawab atas serangan hari ini adalah Jihad Al-Shamie yang berusia 35 tahun," kata Kepolisian Greater Manchester.

Baca Juga:

"Kami sedang berupaya memahami motif di balik serangan itu sementara penyelidikan terus berlanjut," tambah polisi.

Menteri luar negeri Israel mengkritik Inggris setelah serangan itu, dengan mengatakan negaranya akan "menuntut" tindakan terhadap antisemitisme yang "merajalela".

Dua orang tewas dalam sebuah serangan dekat salah satu sinagog di Manchaster, Inggris

Sumber ABC Indonesia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   dunia hari ini  Serangan teror  Inggris  ABC online 
BERITA DUNIA HARI INI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp