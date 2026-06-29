Dunia Hari Ini: Prancis Catat Lebih Dari Seribu Kematian Harian Akibat Cuaca Panas

Dunia Hari Ini kembali dengan berita-berita utama yang terjadi selama 24 jam terakhir dari beberapa bagian dunia.

Edisi Senin, 29 Juni 2026 kami awali dengan perkembangan dari Prancis.

Prancis melaporkan kematian lebih banyak

Prancis mencatat kematian lebih dari seribu orang dalam sehari akibat gelombang panas yang menerjang kawasan Eropa.

Lebih dari 1.200 warga Prancis meninggal pada 24 Juni, dengan tambahan 1.400 jiwa pada 25 dan 26 Juni.

Pada bulan April dan Mei, sebelum gelombang panas, tingkat kematian di Prancis mencapai 900 hingga 1.000 per hari.

Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan lebih dari 1.300 kematian tercatat sejak 21 Juni terkait gelombang panas.

Peningkatan kematian sebagian besar terjadi di rumah-rumah pribadi, panti jompo dan rumah sakit, terutama di kota Paris.

Bayi dan anak kecil diselamatkan dari reruntuhan di Venezuela

Tim penyelamat di Venezuela menyelamatkan seorang bayi dan dua anak laki-laki berusia 11 tahun dari reruntuhan akibat gempa bumi di Venezuela.