Dunia Hari Ini: Presiden Israel ke Australia, Unjuk Rasa Besar Bakal Pecah di Mana-Mana

Dunia Hari Ini kembali dengan perkembangan terkini dari beberapa negara di dunia.

Laporan utama edisi Senin, 9 Februari 2026 kami hadirkan dari Australia.

Presiden Israel tiba di Australia

Presiden Israel Isaac Herzog sudah tiba di Sydney untuk memulai kunjungan resminya ke Australia menyusul serangan teror di Pantai Bondi.

Herzog, yang diundang oleh gubernur jenderal dan perdana menteri Australia, mengatakan akan mengunjungi komunitas Yahudi di seluruh Australia untuk "menyampaikan solidaritas dan memberikan kekuatan kepada komunitas setelah serangan tersebut."

Keamanan diperketat di sejumlah kawasan di Sydney yang akan dikunjungi oleh Herzog, termasuk di Pantai Bondi, di mana ia dan istrinya meletakkan rangkaian bunga dan memeluk beberapa warga Yahudi.

Sementara itu para pengunjuk rasa dijadwalkan berkumpul di Sydney dan Melbourne, menyusul gugatan ke Mahkamah Agung soal keputusan pemerintah yang menyatakan kunjungan Herzog sebagai "acara besar", sehingga wewenang khusus kepada polisi.

"Kami memperkirakan ribuan orang akan hadir, ingat kalau protes yang terjadi di Sydney adalah bagian dari aksi nasional," ujar Josh Lees dari kelompok Palestine Action Group.

Satu jiwa meninggal akibat virus Nipah

Seorang perempuan meninggal di Bangladesh setelah tertular infeksi virus Nipah yang mematikan.