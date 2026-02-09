Dunia Hari Ini: Presiden Israel ke Australia, Unjuk Rasa Besar Bakal Pecah di Mana-Mana
Dunia Hari Ini kembali dengan perkembangan terkini dari beberapa negara di dunia.
Laporan utama edisi Senin, 9 Februari 2026 kami hadirkan dari Australia.
Presiden Israel tiba di Australia
Presiden Israel Isaac Herzog sudah tiba di Sydney untuk memulai kunjungan resminya ke Australia menyusul serangan teror di Pantai Bondi.
Herzog, yang diundang oleh gubernur jenderal dan perdana menteri Australia, mengatakan akan mengunjungi komunitas Yahudi di seluruh Australia untuk "menyampaikan solidaritas dan memberikan kekuatan kepada komunitas setelah serangan tersebut."
Keamanan diperketat di sejumlah kawasan di Sydney yang akan dikunjungi oleh Herzog, termasuk di Pantai Bondi, di mana ia dan istrinya meletakkan rangkaian bunga dan memeluk beberapa warga Yahudi.
Sementara itu para pengunjuk rasa dijadwalkan berkumpul di Sydney dan Melbourne, menyusul gugatan ke Mahkamah Agung soal keputusan pemerintah yang menyatakan kunjungan Herzog sebagai "acara besar", sehingga wewenang khusus kepada polisi.
"Kami memperkirakan ribuan orang akan hadir, ingat kalau protes yang terjadi di Sydney adalah bagian dari aksi nasional," ujar Josh Lees dari kelompok Palestine Action Group.
Satu jiwa meninggal akibat virus Nipah
Seorang perempuan meninggal di Bangladesh setelah tertular infeksi virus Nipah yang mematikan.
Presiden Israel Isaac Herzog mengatakan ia akan bertemu dengan komunitas Yahudi yang berduka menyusul insiden di Pantai Bondi, Sydney, selain juga akan bertemu dengan para politisi senior Australia
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
JPNN VIDEO
-
Polemik Penghapusan PBI BPJS Kesehatan, Ini Hasil Kesepakatan DPR dan Pemerintah
-
Komplotan 35 Warga India Jalankan Sindikat Judol di Bali
-
Persija Jakarta Vs Arema FC: Ribuan Aremania Birukan SUGBK
-
Wakil Bupati Klaten Meninggal di Usia 33 Tahun
-
OTT KPK di PN Depok: Peningkatan Kesejahteraan Ternyata Tak Hentikan Korupsi Hakim
- ABC Indonesia
Dunia Hari Ini: Indonesia - Australia Tandatangani Perjanjian KeamananJumat, 06 Februari 2026 – 23:05 WIB
- Bisnis
Perdagangan RI-Australia Makin Cepat dan Aman dengan Pemberlakuan MRA AEO Mulai 2026Jumat, 06 Februari 2026 – 19:16 WIB
- ABC Indonesia
Beberapa Nama Orang Indonesia Ditemukan Dalam Dokumen EpsteinJumat, 06 Februari 2026 – 03:36 WIB
- ABC Indonesia
Dunia Hari Ini: Menlu Australia Menanggapi Seruan untuk Menangkap Presiden IsraelKamis, 05 Februari 2026 – 23:57 WIB
- Humaniora
Istri Eks Legal Manager PT Bososi Laporkan Kematian Suami ke Komnas HAMSenin, 09 Februari 2026 – 20:04 WIB
- Humaniora
Hari Pers Nasional 2026, Pertamina Dorong Peran Media Lawan Hoaks dan Scam DigitalSenin, 09 Februari 2026 – 22:21 WIB
- Opini
Siswa SD di NTT Bunuh Diri: Di Mana Kepekaan dan Kesalehan Sosial Kita?Senin, 09 Februari 2026 – 19:47 WIB
- Kriminal
Billyard Don Vito Denpasar Ludes Terbakar, Owner Syok Rugi Rp 9 MiliarSenin, 09 Februari 2026 – 21:30 WIB
- Humaniora
Al-Azhar Kairo Puji Prabowo & Haji Isam dalam Mencetak Ulama UnggulSenin, 09 Februari 2026 – 19:50 WIB