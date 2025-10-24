Dunia Hari Ini: Presiden Prabowo Akan Bentuk 'Hubungan Istimewa' Indonesia - Brasil
Selamat hari Jumat! Kami kembali menghadirkan rangkuman sejumlah berita pilihan dari berbagai negara dalam 24 jam terakhir.
Informasi pertama edisi Jumat, 24 Oktober 2025, datang dari tanah air.
Hubungan istimewa Indonesia-Brasil
Rencana untuk membangun hubungan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Sugiono setelah Presiden Prabowo Subianto menjamu kedatangan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, yang artinya menjadi pertemuan mereka untuk ketiga kalinya.
Menurut Menlu Sugiono, Presiden Prabowo banyak terinspirasi dari kepemimpinan Lula di Brasil, termasuk program serupa Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah lama berjalan di sana.
"Dan tadi juga Pak Presiden mengatakan bahwa beliau akan membentuk suatu hubungan yang beliau sebut New Special Relationship antara Indonesia dengan Brasil," ujarnya.
Menlu Sugiono juga menyebut Presiden Prabowo akan memasukkan bahasa Portugis dalam kurikulum pembelajaran di sekolah-sekolah, menekankan posisi Brasil yang yang cukup penting bagi Indonesia.
"Tadi disampaikan bahwa akan ada pelajaran bahasa Portugis karena komunikasi merupakan sesuatu yang penting untuk meningkatkan kerja sama ... beliau meminta memasukkan bahasa Portugis ke dalam kurikulum pendidikan," katanya.
Penemuan diduga strain flu burung yang mematikan
Ilmuwan satwa liar Australia meyakini strain flu burung yang mematikan sudah mencapai Pulau Heard di sub-Antartika, setelah mereka menyaksikan tingkat kematian yang tidak biasa pada anjing laut.
Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan empat mata bersama Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva di Jakarta, Kamis kemarin
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
JPNN VIDEO
-
Ribuan Warga Penyintas Erupsi Gunung Lewotobi Masih Tinggal di Pengungsian
-
Ratusan Handphone Selundupan Milik Napi Dibakar Petugas Lapas
-
Legenda Persija Ismed Sofyan dan Atep Berburu Bibit Muda Sepak Bola
-
Golkar Pantang Mundur Usul Soeharto Jadi Pahlawan Nasional
-
Idrus Marham: Serangan Negatif Kepada Bahlil Sudah Kebablasan
- Humaniora
Momen Prabowo dan Presiden Brasil Rayakan Ulang Tahun BersamaJumat, 24 Oktober 2025 – 14:28 WIB
- Humaniora
GREAT Institute: Indonesia Perlu Mencontoh Brasil dalam Menjalankan Program MBGJumat, 24 Oktober 2025 – 10:56 WIB
- Humaniora
Prabowo Turunkan Harga Pupuk 20%, Pertama dalam SejarahKamis, 23 Oktober 2025 – 20:45 WIB
- Humaniora
Disambut Pemuda Papua, Billy Mambrasar Sampaikan Pesan Prabowo soal PembangunanKamis, 23 Oktober 2025 – 20:00 WIB
- Humaniora
Ribka PDIP Tolak Soeharto Jadi Pahlawan Nasional, Kalimatnya Keras!Jumat, 24 Oktober 2025 – 17:27 WIB
- Liga Indonesia
PSBS Biak Vs Persebaya Surabaya Menghasilkan 3 Kartu MerahJumat, 24 Oktober 2025 – 17:40 WIB
- Humaniora
Soal Kongres III ProJo, Budi Arie: Pak Jokowi Sudah Menyatakan Bersedia HadirJumat, 24 Oktober 2025 – 18:59 WIB
- Politik
Gubernur Dedi Mulyadi Bingung, Menkeu Purbaya Ngomong Duit Kas Daerah Rugi Kalau di GiroJumat, 24 Oktober 2025 – 21:10 WIB
- Humaniora
Tunjukkan Kepemimpinan Kuat, Prabowo Diharapkan Tegas Batalkan Komite Reformasi PolriJumat, 24 Oktober 2025 – 18:46 WIB