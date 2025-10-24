Close Banner Apps JPNN.com
Dunia Hari Ini: Presiden Prabowo Akan Bentuk 'Hubungan Istimewa' Indonesia - Brasil

Jumat, 24 Oktober 2025 – 23:38 WIB
Dunia Hari Ini: Presiden Prabowo Akan Bentuk 'Hubungan Istimewa' Indonesia - Brasil
Presiden Prabowo Subianto saat keterangan pers bersama Presiden Republik Federasi Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, di Istana Merdeka (23/10). (Foto: BPMI Setpres/Cahyo)

Selamat hari Jumat! Kami kembali menghadirkan rangkuman sejumlah berita pilihan dari berbagai negara dalam 24 jam terakhir.

Informasi pertama edisi Jumat, 24 Oktober 2025, datang dari tanah air.

Hubungan istimewa Indonesia-Brasil

Rencana untuk membangun hubungan tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri Sugiono setelah Presiden Prabowo Subianto menjamu kedatangan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, yang artinya menjadi pertemuan mereka untuk ketiga kalinya.

Menurut Menlu Sugiono, Presiden Prabowo banyak terinspirasi dari kepemimpinan Lula di Brasil, termasuk program serupa Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sudah lama berjalan di sana.

"Dan tadi juga Pak Presiden mengatakan bahwa beliau akan membentuk suatu hubungan yang beliau sebut New Special Relationship antara Indonesia dengan Brasil," ujarnya.

Menlu Sugiono juga menyebut Presiden Prabowo akan memasukkan bahasa Portugis dalam kurikulum pembelajaran di sekolah-sekolah, menekankan posisi Brasil yang yang cukup penting bagi Indonesia.

"Tadi disampaikan bahwa akan ada pelajaran bahasa Portugis karena komunikasi merupakan sesuatu yang penting untuk meningkatkan kerja sama ... beliau meminta memasukkan bahasa Portugis ke dalam kurikulum pendidikan," katanya.

Penemuan diduga strain flu burung yang mematikan 

Ilmuwan satwa liar Australia meyakini strain flu burung yang mematikan sudah mencapai Pulau Heard di sub-Antartika, setelah mereka menyaksikan tingkat kematian yang tidak biasa pada anjing laut.

Presiden Prabowo Subianto melakukan pertemuan empat mata bersama Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva di Jakarta, Kamis kemarin



