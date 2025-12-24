Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - ABC Indonesia - ABC Indonesia

Dunia Hari Ini: Pria Asal Kota Perth Didakwa Setelah Dituduh Mendukung Serangan Pantai Bondi

Rabu, 24 Desember 2025 – 23:54 WIB
Dunia Hari Ini: Pria Asal Kota Perth Didakwa Setelah Dituduh Mendukung Serangan Pantai Bondi - JPNN.COM
Kepolisian Australia Barat mendakwa seorang pria dengan tiga pelanggaran setelah ia diduga mengunggah komentar anti-Semit di media sosial. (ABC News: Keana Naughton)

Anda sedang membaca rangkuman berita-berita yang terjadi dalam 24 jam terakhir.

Dunia Hari Ini, edisi Rabu, 24 Desember 2025 kami awali dari Australia.

Pria Perth dituduh mendukung serangan Bondi

Polisi mendakwa Martin Thomas Glynn, 39 tahun, dengan tuduhan membuat komentar anti-Semit di media sosial, setelah ia diduga menyatakan dukungan kepada pelaku penembakan Bondi beberapa jam setelah serangan terjadi.

Baca Juga:

Saat menggeledah rumahnya, kepolisian Australia Barat diduga menemukan daftar belanja bahan pembuatan bom, bendera Hamas dan Hezbollah yang dianggap kelompok teroris di Australia, enam senapan yang terdaftar, serta sejumlah besar amunisi.

Polisi melakukan penangkapan setelah mendapat dari informasi, sementara kepolisian Australia Barat mengatakan mereka "tidak memiliki catatan kekhawatiran terhadap individu ini" sebelumnya.

Dalam pengadilan yang digelar hari ini (22/12), Martin membantah memiliki minat pada bahan pembuatan bom, mengatakan kalau ia mengunduh informasi tetapi tidak pernah membeli apa pun.

Baca Juga:

"Saya tidak berniat untuk menyakiti siapa pun," ujarnya.

Ikuti perkembangannya di situs ABC News dalam bahasa Inggris.

Kepolisian Australia Barat menemukan daftar belanja pembuatan bom ketika mereka menggeledah rumah seorang pria yang diduga mengunggah di media sosial bahwa ia mendukung para pelaku penembakan di Bondi

Sumber ABC Indonesia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   dunia hari ini  penembakan di pantai bondi  Australia  ABC online 
BERITA DUNIA HARI INI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp