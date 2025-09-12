Dunia Hari Ini: Pria Australia yang Diduga Terlibat Selundupkan Kokain ke Bali Mulai Disidang
Selamat hari Jumat!
Anda sedang membaca laporan Dunia Hari Ini edisi 12 September 2025.
Laporan utama kami hadirkan dari Bali, Indonesia.
Sidang terduga penyelundup narkoba dimulai
Sidang kasus seorang pria Australia yang dituduh terlibat dalam penyelundupan narkoba di Bali telah dimulai.
Jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan yang dapat berujung hukuman mati.
Polisi menuduh Lamar Ahchee, 43 tahun, mengatur pengiriman 1,7 kilogram kokain senilai sekitar $1,1 juta kepada dirinya sendiri di Bali pada bulan Mei.
Kokain tersebut diduga disembunyikan dan dibungkus dalam 206 bungkus cokelat Lindor Lindt.
Jika terbukti bersalah mengimpor, mendistribusikan, menjual, atau menerima lebih dari satu kilogram kokain, Lamar dapat menghadapi hukuman mati, penjara seumur hidup, atau hukuman penjara lebih dari lima tahun.
Jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan yang dapat berujung hukuman mati bagi Lamar Ahchee, yang dituduh terlibat menyelundupkan 1,7kg kokain ke Bali
