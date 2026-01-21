Dunia Hari Ini: Puluhan Pantai di Australia Tutup karena Serangan Hiu
Anda sedang menyimak laporan Dunia Hari Ini edisi Rabu, 21 Januari 2026, di mana kami menyajikan sejumlah berita pilihan selama 24 jam terakhir.
Laporan utama kami hadirkan dari Australia.
Serangan hiu memuncak, pantai ditutup
Puluhan pantai di sepanjang pantai timur Australia, termasuk di Sydney, ditutup sejak kemarin (20/01) setelah empat serangan hiu tercatat dalam dua hari.
Ini terjadi karena hujan lebat membuat air keruh dan menarik lebih banyak hiu.
Pantai-pantai di kawasan Port Macquarie, sekitar 400 km dari Kota Sydney, ditutup setelah seorang pria digigit hiu saat berselancar di pagi hari.
Otoritas kesehatan mengatakan ia masih dirawat di rumah sakit dalam kondisi stabil.
"Jika mau berenang, pertimbangkan untuk pergi ke kolam renang lokal karena pada tahap ini, kami menetapkan bahwa pantai tidak aman," kata Steven Pearce, kepala eksekutif Surf Life Saving New South Wales (NSW).
Lagi, insiden kereta di Spanyol
Setidaknya satu orang tewas dan 15 lainnya luka-luka setelah dinding penahan runtuh ke jalur kereta api dekat kota Barcelona, ??Spanyol.
Puluhan pantai di sepanjang pantai timur Australia, termasuk di Sydney, ditutup sejak kemarin (20/01) setelah empat serangan hiu tercatat dalam dua hari
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
JPNN VIDEO
- Humaniora
Komunitas Muslim Indonesia Siap Bangun Gedung Dakwah di AustraliaSelasa, 20 Januari 2026 – 00:20 WIB
- ABC Indonesia
Dunia Hari Ini: Korban Pesawat yang Hilang Kontak Saat Menuju Makassar DitemukanSenin, 19 Januari 2026 – 23:43 WIB
- ABC Indonesia
Mengungsi dan Bersiap: Pengalaman Warga Indonesia yang Terdampak Kebakaran Hutan di AustraliaJumat, 16 Januari 2026 – 04:04 WIB
- ABC Indonesia
Upah yang Belum Dibayar, Penipuan Pajak, dan Uang yang Raib: Di Balik Industri Penyedia Tenaga Kerja di AustraliaJumat, 16 Januari 2026 – 01:51 WIB
- Liga Indonesia
Bos Persib Beri Bocoran Sosok Pemain Baru, Bukan Kalangan TimnasRabu, 21 Januari 2026 – 17:37 WIB
- Liga Indonesia
Drama Federico Barba Berakhir, Keputusan untuk Persib Bandung Akhirnya DiambilRabu, 21 Januari 2026 – 18:58 WIB
- Kriminal
Polresta Pekanbaru Tetapkan Selebgram-Pengusaha Sebagai TersangkaRabu, 21 Januari 2026 – 20:44 WIB
- Bali Terkini
Hujan Angin Terjang Bali, Denpasar & Gianyar Paling Terdampak, Waspada!Rabu, 21 Januari 2026 – 20:25 WIB
- Liga Indonesia
Nasib Federico Barba Sudah Jelas, Bobotoh Bisa TersenyumRabu, 21 Januari 2026 – 17:58 WIB