Dunia Hari Ini: Queensland Diterjang Banjir, Dua Turis Ditemukan Meninggal Dunia
Anda sedang membaca laporan Dunia Hari Ini yang merangkum kejadian dunia selama 24 jam terakhir.
Laporan utama dalam edisi Kamis, 12 Maret 2026 kami hadirkan dari Australia.
Banjir Australia telan korban jiwa
Polisi Australia mengatakan dua orang ditemukan tewas di dalam sebuah kendaraan yang diduga terjebak banjir di Queensland.
Dua turis internasional, seorang pria berusia 26 tahun dan seorang perempuan berusia 23 tahun, dilaporkan hilang.
Mereka ditemukan meninggal setelah gagal mencapai wilayah North Burnett, Queensland, usai berangkat dari Brisbane kemarin (11/03).
Tim forensik akan menyelidiki tempat kejadian hari ini (12/03), tetapi polisi meyakini dua orang yang ditemukan di dalam mobil di Kilkivan, Sunshine Coast tersebut adalah jenazah turis yang hilang tersebut.
Kamboja akan tutup pusat-pusat penipuan
Kepala upaya pemberantasan kejahatan siber Kamboja berharap dapat menutup semua pusat penipuan daring yang terkenal.
Menteri Senior Chhay Sinarith, yang bertanggung jawab atas Komisi Pemberantasan Penipuan Daring, mengatakan pemerintah menargetkan 250 lokasi yang diyakini melakukan aktivitas kriminal tersebut sejak Juli dan telah menutup sekitar 80 persen darinya.
Dua turis sempat dilaporkan hilang sebelum ditemukan meninggal dunia di dalam mobil yang diduga terjebak banjir di Queensland, Australia
