Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - ABC Indonesia - ABC Indonesia

Dunia Hari Ini: Ratusan Orang Tewas Akibat Gempa Bumi di Venezuela

Jumat, 26 Juni 2026 – 21:22 WIB
Dunia Hari Ini: Ratusan Orang Tewas Akibat Gempa Bumi di Venezuela - JPNN.COM

Anda sedang membaca Dunia Hari Ini edisi Jumat, 26 Juni 2026, yang merangkum kejadian dunia selama 24 jam terakhir.

Kami mengawali edisi ini dengan perkembangan dari Venezuela.

Upaya penyelamatan korban gempa bumi di Venezuela

Upaya pencarian besar-besaran sedang berlangsung untuk menemukan korban selamat dari dua gempa bumi yang melanda Venezuela kemarin (25/06).

Baca Juga:

Jorge Rodriguez, yang memimpin majelis nasional Venezuela, mengatakan setidaknya 188 orang tewas, 1.520 orang terluka, dan setidaknya 250 bangunan rusak atau hancur.

Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah karena upaya pencarian masih berlangsung.

Pelaksana Tugas Presiden Decly Rodríguez sudah meminta sejumlah perusahaan untuk menyediakan alat berat konstruksi untuk membantu pencarian dan penyelamatan korban.

Baca Juga:

"Saat ini kami sedang melakukan operasi penyelamatan intensif untuk menyelamatkan nyawa," kata Rodríguez, yang menyebut La Guaira "zona bencana."

Taipei dilanda banjir lokal

Hujan deras akibat topan menyebabkan banjir lokal di Taipei dan sebagian wilayah selatan Taiwan kemarin (25/06).

Setidaknya 188 warga tewas dan lebih dari 250 bangunan hilang atau rusak akibat gempa yang dahsyat di Venezuela

Sumber ABC Indonesia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   dunia hari ini  Gempa Bumi  Venezuela  ABC online 
BERITA DUNIA HARI INI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp