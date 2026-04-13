Dunia Hari Ini: Ratusan Warga Sipil di Nigeria Tewas Akibat Serangan Udara

Dunia Hari Ini kembali dengan laporan dunia selama 24 jam terakhir.

Kami memulai laporan edisi Senin, 13 April 2026 ini dengan berita dari Nigeria.

Ratusan warga sipil Afrika tewas akibat serangan udara

Angkatan Udara Nigeria menyerang sebuah pasar di timur laut Nigeria, hingga menewaskan lebih dari 100 warga sipil, termasuk anak-anak, dan melukai banyak warga lainnya.

Angkatan Udara tersebut mengatakan Unit Investigasi Kecelakaan dan Kerugian Sipilnya akan "segera menuju lokasi untuk misi pencarian fakta."

Amnesty International mengutip pernyataan para penyintas yang menyebutkan setidaknya 100 orang tewas akibat serangan udara pada hari Sabtu di desa Jilli, di perbatasan negara bagian Yobe dan Borno.

Organisasi tersebut menyerukan penyelidikan independen atas insiden tersebut dan menambahkan militer "suka" menyebut korban sipil sebagai bandit.

"Kami memiliki foto-foto mereka dan di antaranya termasuk anak-anak," kata direktur Amnesty International Nigeria, Isa Sanusi, tentang orang-orang yang tewas.

Trump 'tidak peduli' Iran akan kembali ke meja perundingan atau tidak

Presiden AS Donald Trump mengatakan tidak keberatan jika Iran tidak kembali ke meja perundingan untuk gencatan senjata.