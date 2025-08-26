Dunia Hari Ini: Reaksi Israel Setelah Jurnalis Palestina Tewas dalam Serangan Terbaru
Kami kembali merangkum sejumlah berita-berita utama yang terjadi selama 24 jam terakhir dalam Dunia Hari Ini edisi Selasa, 26 Agustus 2025.
Laporan utama kami hadirkan dari perkembangan serangan terbaru Israel ke Gaza.
Israel kembali serang rumah sakit
Israel melancarkan serangkaian serangan ke Rumah Sakit Nasser di Gaza selatan, hingga menyebabkan setidaknya 20 orang tewas, termasuk lima jurnalis.
Serangan kedua di lantai empat fasilitas di Khan Younis disiarkan langsung di televisi, sementara tim penyelamat menyisir gedung untuk mengevakuasi korban tewas dan luka-luka akibat serangan pertama beberapa menit sebelumnya.
Mereka yang tewas adalah Mohammad Salama yang bekerja sebagai fotografer Al Jazeera, Hussam al-Masri dari kantor berita Reuters, Mariam Abu Daqqa yang bekerja di beberapa media seperti the Associated Press, Moaz Abu Taha, serta Ahmed Abu Aziz dari Quds Feed Network dan media lainnya.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan negaranya "sangat menyesalkan" serangan oleh pasukan Israel dan menyebut serangan tersebut sebagai "kecelakaan tragis".
Hal ini ia ungkapkan setelah Presiden AS, Donald Trump, mengatakan "saya tidak senang soal itu. Saya tidak ingin melihatnya."
Sebanyak 76 sandera di Nigeria diselamatkan
Militer Nigeria membebaskan 76 orang yang disandera, setelah mereka melakukan serangan udara di Bukit Pauwa di Negara Bagian Katsina.
Israel melakukan dua serangan ke Rumah Sakit Nasser di Gaza selatan menewaskan sedikitnya 20 orang, termasuk jurnalis Palestina
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
-
Dunia Hari Ini: Unjuk Rasa Serentak di Australia Menuntut Pemberian Sanksi Terhadap IsraelSenin, 25 Agustus 2025 – 23:42 WIB
-
Dunia Hari Ini: 120 Dakwaan untuk Dokter Mesum AustraliaJumat, 22 Agustus 2025 – 19:00 WIB
-
Dunia Hari Ini: 79 Penumpang Bus yang Diusir Dari Iran Tewas di AfghanistanKamis, 21 Agustus 2025 – 23:17 WIB
JPNN VIDEO
-
Dasco: Anggota DPR Terima Tunjangan Rumah Hanya 1 Tahun
-
Oh, Ternyata Ini Alasan Prabowo Bentuk Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa
-
Pasha 'Ungu' Bantah Mundur dari Kursi Anggota DPR
-
Presiden Prabowo Lantik Sejumlah Dubes RI Baru, Ini Daftarnya
-
Aksi Unjuk Rasa di Depan Gedung DPR, Sentil Soal Gaji Anggota Dewan
- Internasional
OKI Tolak Rencana Israel Menduduki Jalur Gaza & Mengusir Paksa Rakyat PalestinaSelasa, 26 Agustus 2025 – 08:35 WIB
- ABC Indonesia
Dunia Hari Ini: Unjuk Rasa Serentak di Australia Menuntut Pemberian Sanksi Terhadap IsraelSenin, 25 Agustus 2025 – 23:42 WIB
- ABC Indonesia
Dunia Hari Ini: 120 Dakwaan untuk Dokter Mesum AustraliaJumat, 22 Agustus 2025 – 19:00 WIB
- Global
Daftar Nama 21 Negara Kecam Rencana Israel Membangun Permukiman Baru di Tepi BaratJumat, 22 Agustus 2025 – 09:28 WIB
- Humaniora
SK PPPK Tahap 1 Diserahkan, Dua Honorer K2 Bodong Ikut Dilantik, Fadlun: Nekat!Selasa, 26 Agustus 2025 – 18:48 WIB
- Kriminal
Total 15 Orang Ditangkap Kasus Penculikan-Pembunuhan Kacab BankSelasa, 26 Agustus 2025 – 18:46 WIB
- Hukum
Sontoloyo, Wamenaker Immanuel Ebenezer Sembunyikan HP di Atas Plafon Rumah DinasSelasa, 26 Agustus 2025 – 17:32 WIB
- Politik
Ketum GPA Apresiasi Presiden Prabowo Bentuk Kementerian Haji dan UmrahSelasa, 26 Agustus 2025 – 21:05 WIB
- Kriminal
Dwi Hartono, Pengusaha Bimbel dan Motivator yang Diduga Jadi Otak Pembunuhan Kacab BankSelasa, 26 Agustus 2025 – 21:24 WIB