Dunia Hari Ini: Reaksi Israel Setelah Jurnalis Palestina Tewas dalam Serangan Terbaru

Kami kembali merangkum sejumlah berita-berita utama yang terjadi selama 24 jam terakhir dalam Dunia Hari Ini edisi Selasa, 26 Agustus 2025.

Laporan utama kami hadirkan dari perkembangan serangan terbaru Israel ke Gaza.

Israel kembali serang rumah sakit

Israel melancarkan serangkaian serangan ke Rumah Sakit Nasser di Gaza selatan, hingga menyebabkan setidaknya 20 orang tewas, termasuk lima jurnalis.

Serangan kedua di lantai empat fasilitas di Khan Younis disiarkan langsung di televisi, sementara tim penyelamat menyisir gedung untuk mengevakuasi korban tewas dan luka-luka akibat serangan pertama beberapa menit sebelumnya.

Mereka yang tewas adalah Mohammad Salama yang bekerja sebagai fotografer Al Jazeera, Hussam al-Masri dari kantor berita Reuters, Mariam Abu Daqqa yang bekerja di beberapa media seperti the Associated Press, Moaz Abu Taha, serta Ahmed Abu Aziz dari Quds Feed Network dan media lainnya.

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengatakan negaranya "sangat menyesalkan" serangan oleh pasukan Israel dan menyebut serangan tersebut sebagai "kecelakaan tragis".

Hal ini ia ungkapkan setelah Presiden AS, Donald Trump, mengatakan "saya tidak senang soal itu. Saya tidak ingin melihatnya."

Sebanyak 76 sandera di Nigeria diselamatkan

Militer Nigeria membebaskan 76 orang yang disandera, setelah mereka melakukan serangan udara di Bukit Pauwa di Negara Bagian Katsina.