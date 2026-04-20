Dunia Hari Ini: Ribuan Rumah Warga Sabah Malaysia Hangus Terbakar

Senin, 20 April 2026 – 22:11 WIB
Anda sedang membaca laporan Dunia Hari Ini edisi Senin, 20 April 2026.

Laporan utama kami hadirkan dari Sabah, Malaysia.

Ribuan rumah terbakar di Sabah

Ribuan orang mengungsi setelah kebakaran menghancurkan sekitar 1.000 rumah di sebuah desa pesisir di Sabah, Malaysia, menurut dinas pemadam kebakaran setempat.

Kepala pemadam kebakaran dan penyelamatan kota, Jimmy Lagung mengatakan pihaknya mendapat kabar tentang kebakaran di Kota Sandakan sekitar pukul 01.30 kemarin (19/04).

"Angin kencang dan jarak antar rumah yang berdekatan menyebabkan api menyebar dengan cepat, sementara kondisi air surut juga menghambat akses ke sumber air terbuka," kata Lagung.

Kebakaran terjadi di salah satu desa air Sabah, yang memiliki rumah-rumah kayu di atas tiang dan merupakan tempat tinggal warga miskin, termasuk mereka yang tidak berkewarganegaraan, dan masyarakat adat.

Polisi Sandakan, dikutip kantor berita negara Bernama, mengatakan lebih dari 9.000 penduduk terdampak, meskipun belum ada yang dilaporkan meninggal.

Delapan anak ditembak terkait kasus KDRT di Amerika

Seorang pria bersenjata menembak delapan anak terkait kasus kekerasan dalam rumah tangga di dua rumah berbeda di Louisiana, Amerika Serikat.

Ribuan warga mengungsi setelah kebakaran menghancurkan sekitar 1.000 rumah di Sabah, Malaysia

Sumber ABC Indonesia

