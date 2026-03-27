Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - ABC Indonesia - ABC Indonesia

Dunia Hari Ini: Salju Turun di Australia Pada 'Hari Terdingin di Bulan Maret'

Jumat, 27 Maret 2026 – 23:32 WIB
Dunia Hari Ini: Salju Turun di Australia Pada 'Hari Terdingin di Bulan Maret' - JPNN.COM

Dunia Hari Ini kembali dengan laporan dari beberapa belahan dunia selama 24 jam terakhir.

Laporan utama kami hadirkan dari Jumat, 27 Maret 2026.

Salju turun di Australia

Salju turun di negara bagian New South Wales, Australia di saat suhu di beberapa titik negara tersebut menyentuh angka di bawah 10 derajat Celcius.

Baca Juga:

Warga Australia yang tinggal di wilayah Orange dan Millthrope pagi ini bangun disambut oleh salju, misalnya Jeremy Black.

"Mengingat kemarin suhunya sekitar 26 derajat, rasanya sangat aneh," ujarnya.

Peramal cuaca dari Biro Meteorologi, Kate Doyle, mengatakan beberapa daerah di selatan NSW berpotensi memecahkan rekor suhu.

Baca Juga:

"Beberapa lokasi kami memperkirakan hari ini akan menjadi hari terdingin di bulan Maret sepanjang sejarah," katanya.

Pemimpin oposisi Israel: 'IDF di ambang kehancuran'

Pemimpin oposisi utama Israel, Yair Lapid, menuduh pemerintah mengarahkan Israel menuju "bencana keamanan" karena kekurangan tentara tempur.

Salju turun di beberapa wilayah New South Wales, Australia untuk pertama kalinya pada tahun 2026, seiring dengan penurunan suhu di bawah nol derajat Celsius

Sumber ABC Indonesia

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   dunia hari ini  Australia  salju  ABC online 
BERITA DUNIA HARI INI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp