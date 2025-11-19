Dunia Hari Ini: Sebagian Pasir Mainan Warna-warni yang Ditarik di Australia Berasal Dari Tiongkok
Anda sedang membaca rangkuman informasi pilihan dari berbagai negara dalam Dunia Hari Ini edisi Rabu, 19 November 2025.
Kami mengawali laporan hari ini dengan berita dari Australia.
Pasir mainan warna-warni dari Tiongkok
Sebagian pasir berwarna yang ditemukan mengandung asbes telah dilacak ke sebuah tambang di Tiongkok, menurut Komisi Persaingan dan Konsumen Australia (ACCC).
"Kami memahami bahwa ada tambang tertentu di Tiongkok yang setidaknya sebagian pasirnya berasal dari sana," ujar Wakil Ketua ACCC, Catriona Lowe, kepada program ABC 7.30.
Di seluruh Australia, 74 sekolah telah ditutup, termasuk 72 sekolah negeri di Canberra, satu sekolah independen di Queensland, dan satu sekolah independen lagi di Tasmania.
Lowe tidak dapat mengonfirmasi perusahaan atau operasi mana di Tiongkok yang bertanggung jawab atas pengadaan dan ekspor pasir tersebut, tetapi mengatakan penyelidikan masih berjalan.
"Kami terus mengumpulkan informasi setiap hari, tetapi fokusnya adalah memastikan bahwa publik mendapatkan informasi yang mereka butuhkan," ujarnya.
Senat AS loloskan RUU untuk publikasikan dokumen Epstein
Dewan Perwakilan Rakyat AS telah meloloskan Rancangan undang-undang untuk memaksa publikasi dokumen-dokumen dari investigasi terhadap mendiang pelaku kejahatan seksual Jeffrey Epstein.
Produk pasir warna-warni yang beredar di sekolah-sekolah Australia yang mengandung asbes telah ditelusuri sampai ke sebuah tambang di Tiongkok
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
JPNN VIDEO
-
Soal Pembukaan Seleksi CPNS 2026, Ini Kata Kepala BKN
-
Rakornas Kepegawaian BKN 2025 Sarana Strategis Mewujudkan Asta Cita
-
Putusan MK Tak Berlaku Surut, Menkum: Polisi di Jabatan Sipil Tidak Harus Mundur
-
Pro Kontra Gelar Pahlawan Nasional Untuk Soeharto, Begini Respons Idrus Marham
-
RKUHAP Disahkan, Menkum Supratman: Pentingkan Perlindungan HAM
- ABC Indonesia
Dunia Hari Ini: Puluhan Sekolah di Australia Tutup Akibat Mainan yang Terkontaminasi AsbesSenin, 17 November 2025 – 23:48 WIB
- ABC Indonesia
Dunia Hari Ini: Diancam Donald Trump, BBC Langsung Minta MaafJumat, 14 November 2025 – 23:44 WIB
- Hukum
TB Hasanuddin Minta Prabowo Berhati-hati dalam Kerja Sama Keamanan RI-AustraliaKamis, 13 November 2025 – 07:39 WIB
- ABC Indonesia
Suharto Jadi Pahlawan, Konfirmasi Kembalinya Otoritarianisme?Rabu, 12 November 2025 – 23:44 WIB
- Liga Indonesia
Persib Bandung Menantang Dewa United di Bawah Bayang-Bayang MantanKamis, 20 November 2025 – 03:14 WIB
- Humaniora
Gaji PPPK Paruh Waktu Sesuai UMK, Anggaran Aman Hingga Beberapa TahunKamis, 20 November 2025 – 01:09 WIB
- Sepak Bola
Update Ranking FIFA: Timnas Indonesia Tak Beranjak, Tetangga Justru Panen KenaikanKamis, 20 November 2025 – 03:46 WIB
- Kriminal
Kronologis Pembunuhan di Condet, Cemburu Bikin Nyawa MelayangKamis, 20 November 2025 – 03:00 WIB
- Kriminal
AS Sebar Video Syur Dirinya dengan BiduanKamis, 20 November 2025 – 04:50 WIB