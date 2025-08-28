Close Banner Apps JPNN.com
Dunia Hari Ini: Seorang Remaja Sydney Tewas Ditusuk di Terminal Bus

Kamis, 28 Agustus 2025 – 23:19 WIB
Dunia Hari Ini: Seorang Remaja Sydney Tewas Ditusuk di Terminal Bus - JPNN.COM
Petugas paramedis dan polisi berada di lokasi kejadian di Mount Druitt setelah penusukan pada Rabu malam. (ABC News)

Kami merangkum berita utama yang terjadi selama 24 jam terakhir, supaya kamu enggak ketinggalan dengan perkembangan Dunia Hari Ini.

Edisi Kamis, 28 Agustus 2025, kita awali dengan berita dari Australia.

Penusukan di Sydney menewaskan remaja

Insiden penusukan terjadi di dekat terminal bus di Sydney Barat semalam dengan korban dua pria berusia 19 tahun.

Paramedis Ambulans NSW merawat keduanya, namun, salah satu korban yang ditikam di dada tidak dapat diselamatkan.

Korban lainnya dirawat karena luka tusuk di lengannya dan dalam kondisi stabil di rumah sakit.

Inspektur Darrin Batchelor mengatakan polisi sedang menyelidiki kemungkinan kejadian itu berkaitan dengan geng jalanan.

Pengetatan masa berlaku visa pelajar di AS

Pemerintahan Trump merilis rencana baru untuk memperketat sejumlah visa.

Kebijakan terbaru, yang diungkapkan dalam dokumen, Rabu kemarin, akan menjadi tantangan baru bagi pelajar internasional, pekerja pertukaran, dan jurnalis asing yang harus mengajukan perpanjangan masa tinggal mereka di AS.

Seorang remaja di Sydney, Australia meninggal dunia setelah ditusuk oleh pihak yang diduga adalah anggota geng jalanan

Sumber ABC Indonesia

