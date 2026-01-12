Dunia Hari Ini: Setidaknya 500 Orang Tewas dalam Protes di Iran

Anda sedang membaca rangkuman berita pilihan dari sejumlah negara dalam 24 jam terakhir.

Setidaknya 500 orang tewas dalam protes di Iran, Trump pertimbangkan intervensi

Protes nasional yang sedang berlangsung di Iran telah menewaskan lebih dari 500 orang, kata sebuah kelompok hak asasi manusia, sementara Teheran memperingatkan akan membalas jika Presiden AS Donald Trump campur tangan atas nama para demonstran.

Menurut data terbarunya — berdasarkan aktivis di dalam dan luar Iran — Kantor Berita Aktivis Hak Asasi Manusia yang berbasis di AS mengatakan telah memverifikasi kematian 490 demonstran dan 48 personel keamanan, dan lebih dari 10.600 orang ditangkap.

Salah satu organisasi hak asasi manusia yang mencoba mengumpulkan gambaran tentang apa yang terjadi di lapangan adalah Hengaw yang berbasis di Eropa.

"Tampaknya skala kekerasan jauh lebih besar dari yang kita perkirakan."

Presiden AS memperingatkan para pemimpin Iran agar tidak menggunakan kekerasan terhadap para demonstran dan mengatakan AS "siap membantu".

Trump mengatakan dia telah menghubungi para pemimpin oposisi Iran.