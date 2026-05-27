Dunia Hari Ini: Tabrakan Kereta dan Bus Sekolah di Belgia, Empat Tewas
Anda membaca Dunia Hari Ini, rangkuman informasi pilihan dari sejumlah negara yang terjadi dalam 24 terakhir.
Berita dari benua Eropa menjadi pembuka edisi Rabu, 27 Mei 2026, hari ini.
Tabrakan kereta dan bus sekolah, empat tewas
Empat orang, termasuk dua anak, tewas setelah sebuah kereta api yang bertabrakan dengan bus sekolah di kota Buggenhout, Belgia.
Selain siswa berusia 12 dan 15 tahun, kecelakaan itu menewaskan pengemudi bus berusia 49 tahun dan seorang pendamping berusia 27 tahun, kata kantor kejaksaan setempat.
Lima anak sekolah lainnya berada di dalam bus pada saat kecelakaan terjadi.
Juru bicara polisi An Berger mengatakan palang pengaman perlintasan kereta api sedang diturunkan ketika kecelakaan terjadi.
Belum jelas bagaimana van tersebut bisa melewati palang dan masuk ke jalur kereta api.
Gelombang panas Eropa tewaskan 11 orang
Rekor suhu panas telah terpecahkan di seluruh Eropa dua hari berturut-turut karena gelombang panas yang datang lebih awal dari biasanya.
